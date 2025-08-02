Экология
Tesla сделает показ нового Roadster «самой эпичной демонстрацией за всю историю»

Ларс Морави: Roadster находится в разработке и готовится к впечатляющему показу

Старший вице-президент Tesla по направлению Powertrain, Ларс Морави, поделился информацией о новом гоночном автомобиле Roadster, намекнув на недавние слова Илона Маска.

В середине июля Маск анонсировал демонстрацию, которая, по его мнению, станет самой впечатляющей в истории Tesla. Большинство поклонников компании предположили, что это касается Roadster, и Морави подтвердил эти предположения.

Он отметил, что Tesla готовится к «суперкрутой демонстрации» и что они продемонстрировали Маску некоторые из технологий, над которыми сейчас работают для Roadster.

«Roadster определённо находится в разработке. Мы говорили об этом в прошлое воскресенье вечером. Мы готовимся к суперкрутой демонстрации. Это будет потрясающе. На прошлой неделе мы показали Илону несколько крутых демонстраций технологий, над которыми работаем, и он немного воодушевился», — заявил он.

Множество клиентов уже внесли предоплату в размере 50 000 долларов за новый Tesla Roadster, который будет использовать технологии SpaceX, что сделает его одним из самых динамичных автомобилей. Также ожидается усовершенствованный автопилот или новые решения в области батарей.

Источник: Teslarati

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
02.08.2025 
