Нечто большее, чем просто автомобиль: появились новости об известном долгострое

Новый Tesla Roadster: подробности о самом инновационном гиперкаре будущего

Илон Маск вновь начал подогревать интерес к следующему автомобилю от Tesla, указав, что новый Roadster выходит за рамки типичных представлений о транспортных средствах.

«Новый Tesla Roadster – это нечто большее, чем просто автомобиль», – заявил он.

Это транспортное средство задумывается как революционный проект, соединяющий передовые технологии и амбициозные инженерные решения.

Среди его главных характеристик можно отметить экстремальную динамику разгона, беспилотные функции и применение технологий SpaceX, хотя конкретные детали остаются неизвестными.

Tesla Roadster

Электрический гиперкар был представлен в 2017 году, и первоначально планировалось, что он поступит на рынок в 2020 году. Маск также сообщил о намерении продемонстрировать Tesla Roadster 2 в конце 2025 года, назвав демонстрацию «самой грандиозной».