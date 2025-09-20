Нечто большее, чем просто автомобиль: появились новости об известном долгострое
Новый Tesla Roadster: подробности о самом инновационном гиперкаре будущего
Илон Маск вновь начал подогревать интерес к следующему автомобилю от Tesla, указав, что новый Roadster выходит за рамки типичных представлений о транспортных средствах.
«Новый Tesla Roadster – это нечто большее, чем просто автомобиль», – заявил он.
Это транспортное средство задумывается как революционный проект, соединяющий передовые технологии и амбициозные инженерные решения.
Среди его главных характеристик можно отметить экстремальную динамику разгона, беспилотные функции и применение технологий SpaceX, хотя конкретные детали остаются неизвестными.
Электрический гиперкар был представлен в 2017 году, и первоначально планировалось, что он поступит на рынок в 2020 году. Маск также сообщил о намерении продемонстрировать Tesla Roadster 2 в конце 2025 года, назвав демонстрацию «самой грандиозной».
Источник: Илон Маск в X
Фото:Unsplash | Tesla
