#
Назван критический пробег для автомобилей

Эксперт Трушкова объяснила, какой пробег автомобиля можно назвать предельным

Пробег автомобиля не следует рассматривать как «смерть» машины. Это момент, когда расходы на автомобиль начинают превышать его остаточную стоимость или становятся нецелесообразными. Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф», отметила, что пробег сам по себе не имеет значения без учета контекста.

Например, один автомобиль может быть в отличном состоянии после 300 000 км, тогда как другой может требовать капитальных вложений уже после 150 000 км.

Средние показатели по ресурсу автомобилей

  • Легковые бензиновые автомобили: 250-350 тыс. км;
  • Легковые дизельные автомобили: 350-500 тыс. км;
  • Коммерческий транспорт (LCV): до 700 тыс. км;
  • Премиальные автомобили с качественными материалами: могут служить до 500 тыс. км при должном обслуживании;
  • Бюджетные модели: часто требуют значительных расходов уже после 150-200 тыс. км.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые ненадежные моторы V6.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

0