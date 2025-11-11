#
Этот популярный кроссовер неожиданно лишился скидок в РФ: что с ценами

Теперь от 2 999 900 рублей: Jetour начал продавать X70 Plus в России без скидок

Компания Jetour во второй раз за месяц обновила прайс-лист на кроссовер X70 Plus в России. В начале ноября модель утратила преимущества в виде прямых выгод для автомобилей 2023 и 2024 годов, оставив такие скидки только для машин 2025 года. Сейчас же скидки отменены полностью, вне зависимости от года выпуска.

Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Поскольку ранее скидка на модели 2025 года составляла 80 тысяч рублей, с их исчезновением цены на новые Jetour X70 Plus выросли на 2,46-2,74%. Таким образом, ситуация, когда «новейшие» кроссоверы стоили меньше «прошлогодних», продержалась всего девять дней.

На данный момент цены на Jetour X70 Plus выглядят следующим образом:

  • комплектация Comfort: 2 999 900 рублей
  • комплектация Luxury: 3 299 900 рублей
Все версии Jetour X70 Plus оснащены одним и тем же мотором: 190-сильным бензиновым двигателем TGDI объемом 1,6 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом DCT с двумя мокрыми сцеплениями. Привод передний.

Jetour X70 Plus
Jetour X70 Plus
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые ненадежные моторы V6.

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

