Этот популярный кроссовер неожиданно лишился скидок в РФ: что с ценами

Теперь от 2 999 900 рублей: Jetour начал продавать X70 Plus в России без скидок

Компания Jetour во второй раз за месяц обновила прайс-лист на кроссовер X70 Plus в России. В начале ноября модель утратила преимущества в виде прямых выгод для автомобилей 2023 и 2024 годов, оставив такие скидки только для машин 2025 года. Сейчас же скидки отменены полностью, вне зависимости от года выпуска.

Поскольку ранее скидка на модели 2025 года составляла 80 тысяч рублей, с их исчезновением цены на новые Jetour X70 Plus выросли на 2,46-2,74%. Таким образом, ситуация, когда «новейшие» кроссоверы стоили меньше «прошлогодних», продержалась всего девять дней.

На данный момент цены на Jetour X70 Plus выглядят следующим образом:

комплектация Comfort: 2 999 900 рублей

комплектация Luxury: 3 299 900 рублей

Все версии Jetour X70 Plus оснащены одним и тем же мотором: 190-сильным бензиновым двигателем TGDI объемом 1,6 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом DCT с двумя мокрыми сцеплениями. Привод передний.

