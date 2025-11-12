Экология
Эти машины с льготным утильсбором дилеры привезут после 1 декабря

Дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря

С 1 декабря в России вступят в силу новые правила, касающиеся расчета утилизационного сбора, которые будут зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности.

Льготные тарифы для физических лиц останутся только для автомобилей с двигателями мощностью до 160 л.с.

Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон», сообщил, что компания продолжит активные поставки автомобилей с мощностью не более 160 л.с. после нового года и потенциально увеличит их ассортимент.

Александр Николаев, заместитель директора департамента продаж Major Auto, также высказал намерение привозить на российский рынок автомобили, подпадающие под льготные условия, однако не уточнил детали.

На данный момент в автосалонах уже представлены различные модели авто, которые будут относиться к льготной категории после изменения утилизационного сбора. Петров отметил, что среди них будут как Hyundai Tucson, так и Kia Sportage, а также Audi A3 и Audi Q3. «Эти автомобили сейчас у нас есть, и в будущем мы будем их ввозить», – добавил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые ненадежные моторы V6.

Hyundai Tucson
Kia Sportage
Audi A3
Audi Q3
Источник:  Autonews
