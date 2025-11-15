Запас прочности: почему современные моторы так чувствительны к обслуживанию

Эксперт объяснил причины быстрого выхода из строя современных двигателей

Как рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, современные моторы нельзя назвать менее надежными – просто они стали более технологичными и требовательными к условиям эксплуатации.

Сегодня двигатели работают в режиме повышенных нагрузок и температур, что позволяет снижать расход топлива и уровень выбросов, однако одновременно сокращает их «запас прочности» в случае нарушения регламентов обслуживания.

Любое отклонение, будь то некачественное топливо, несвоевременная замена масла или использование неподходящих расходников, быстро сказывается на ресурсе силового агрегата.

Кроме того, современные моторы рассчитаны на точную работу электронных систем, поэтому даже незначительные неисправности датчиков или загрязнение системы впуска могут привести к серьезным последствиям.

При этом эксперт подчеркивает, что при соблюдении всех рекомендаций производителя и использовании качественных материалов ресурс таких двигателей остается высоким – в среднем около 350 тысяч километров, а у некоторых турбированных версий достигает 400 тысяч. Таким образом, надежность современных моторов напрямую зависит не от конструкции, а от культуры обслуживания.

