Дилер рассказал, сколько придется доплатить за мощный автомобиль

Дилер спрогнозировал подорожание новых машин на 250 тыс. руб. в декабре

С 1 декабря в России ожидается увеличение цен на «параллельные» автомобили с мощностью более 160 л.с. на сумму от 120 до 250 тыс. рублей.

Этот прогноз озвучил Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф». Он отметил, что рост цен связан с новыми ставками утилизационного сбора.

Иванов отметил, что увеличение цен не должно сильно повлиять на решение о покупке подобного автомобиля. Он также заявил, что компания не планирует сокращать поставки мощных иномарок по схеме параллельного импорта и имеет значительный опыт работы с коммерческим утильсбором.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 декабря, расчет утилизационного сбора будет зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности. Льготные тарифы для физических лиц останутся только для автомобилей с моторами мощностью до 160 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
12.11.2025 
Фото:Depositphotos
