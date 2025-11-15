#
Китай ограничит скорость разгона до «сотни» на автомобилях

В Китае легковые машины смогут разгоняться до 100 км/ч не менее чем за 5 секунд

Министерство общественной безопасности Китая рассматривает поправки в национальные стандарты для автотранспорта. Новые правила призваны обуздать мощь электрокаров и снизить аварийность на дорогах.

Крепкая подвеска, надежные моторы: добротная иномарка от 500 000 рублей

Основным нововведением станет программное ограничение динамики разгона. Согласно проекту «Технических условий безопасности эксплуатации автотранспортных средств», при запуске двигателя легковые автомобили должны по умолчанию разгоняться до 100 км/ч не менее чем за 5 секунд. Это направлено на минимизацию рисков, связанных с чрезмерно резким ускорением.

Особое внимание уделяется безопасности электромобилей. Проект предписывает оснащать их системой предотвращения неправильного нажатия на педаль, которая будет ограничивать мощность при остановке или движении на малой скорости, предупреждая водителя. Кроме того, электромобили должны автоматически отключать питание при серьезных авариях, определяемых по резкому изменению скорости или срабатыванию подушек безопасности.

Нормы ужесточают контроль и за состоянием тяговых батарей. Транспортные средства обязаны отслеживать состояние элементов, предупреждать пассажиров о перегреве аккумулятора и обеспечивать безопасный отвод давления в случае возгорания.

Автопроизводителям предписано блокировать развлекательный видеоконтент на центральных экранах во время движения, чтобы водители не отвлекались от дороги. Также вводится обязательное наличие механических ручек на дверях и автоматическое открывание замков при аварии.

При этом новые правила не запрещают возможность разгона быстрее 5 секунд. Они лишь устанавливают такой режим по умолчанию, но водитель, заводя автомобиль, может каждый раз его изменять дополнительными действиями.

В настоящее время проект время находится в стадии общественного обсуждения.

Источник:  СarNewsChina
Алексеева Елена
Фото:СarNewsChina
