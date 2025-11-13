Москва готовится запускать беспилотное такси
Мишустин: Первое беспилотное такси в столице может появиться уже в 2026 году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил, что такси-беспилотники могут начать работать в Москве уже в следующем году.
«Формирование полноценного рынка наземных перевозок таким [беспилотным] транспортом продолжится. Например, коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», – сообщил премьер-министр в ходе выступления на главной пленарной сессии ИТ-форума «Цифровые решения» в Москве.
Прототип беспилотного такси около офиса компании Яндекс, 2019 год
Михаил Мишустин попросил заострить внимание на том, что внедрение подобных технологий должно осуществляться только после проведения всех испытаний, необходимых для доказательства безопасности и удобства для граждан.
Источник: ТАСС
Фото:Wikimedia
13.11.2025
Фото:Wikimedia
