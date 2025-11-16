#
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила

«Автодом» перечислил восемь важных правил при смене резины

Некоторые ошибки, возникающие при шиномонтаже, могут нанести вред автомобилю, поэтому следует придерживаться ряда важных рекомендаций. Об этом сообщил Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево».

Прежде всего, при подъеме автомобиля необходимо использовать обозначенные места, чтобы избежать повреждений кузова или риска урона автомобиля.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево»:

Во-вторых, если автомобиль оборудован порогами, нужно уделить внимание разбортировке. Важно не повредить датчики давления шин. В-третьих, большинство шин бескамерные, и если не подготовить поверхность соприкосновения, то воздух может уходить.

Одним из важных аспектов шиномонтажа является балансировка, и для успешного выполнения этой процедуры колесный диск нужно очищать от грязи и старых грузов.

Тимашов также напомнил о том, что некоторые шины имеют определенное направление, поэтому при сборке следует учитывать, что две шины должны быть направлены вправо, а две – влево. Если переобувается запасное колесо с направлением, его необходимо установить с правильной ориентацией.

Важно также подготовить место контакта ступицы и колесного диска, очистив его от грязи и ржавчины, а давление в шинах должно соответствовать техническим характеристикам. Наконец, затяжка колес должна выполняться в соответствии с требованиями инструкции, подчеркнул Тимашов.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

16.11.2025 
