Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
14 ноября
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть»...
Что залить на зиму? Есть вариант!
14 ноября
Что залить на зиму? Есть вариант!
Эксперты Gazpromneft напомнили, чем отличается...
Интерьер Tank 300
14 ноября
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации
Бренд Tank озвучил цены на обновленный...

Ажиотаж перед новым утильсбором: что творится в автосалонах

Эксперт Терлюкевич: в октябре возник ажиотажный спрос на машины

Дилеры сообщили об увеличении спроса на автомобили в октябре, что связано с введением новой методики расчета утильсбора. Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский указал, что многие клиенты решили быстрее приобрести автомобили и не откладывали свои покупки на 2026 год.

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Однако с началом ноября активность покупателей снизилась, по словам Ольховского. Он отметил, что рынок стал менее динамичным, и появились «бреши» в модельных рядах дистрибьюторов, которые не пополнили свои запасы. В результате некоторых моделей и комплектаций уже нет в наличии. Ожидается, что объем продаж в ноябре будет ниже октябрьского, если не произойдут новые изменения со стороны регулятора.

Подобное мнение высказал и генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, отметив, что ажиотажный спрос наблюдался не только на модели, которые подпадают под новые правила, но и на большинство представленных марок.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В «Автодоме» также предположили, что продажи в декабре могут оставаться на высоком уровне, поскольку дилеры и дистрибьюторы будут стараться завершить год с хорошими результатами.

Ольховский добавил, что в начале первого квартала 2026 года ожидается снижение активности клиентов, так как с 1 января 2026 года утильсбор вновь вырастет. Терлюкевич заключил, что цикл повышения ежемесячных продаж близится к завершению, и декабрь не принесет впечатляющих результатов. В этом месяце ожидается «жесткая посадка», и оживление продаж, вероятно, произойдет не раньше весны 2026 года.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО — свежие подробности
На «китайцах» для РФ занизят мощность до 160 л. с. под утильсбор. Правда или миф?
Подписчик заснял в Китае интересный автомобиль, который скоро привезут в РФ

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 14
14.11.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0