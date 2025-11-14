Ажиотаж перед новым утильсбором: что творится в автосалонах

Эксперт Терлюкевич: в октябре возник ажиотажный спрос на машины

Дилеры сообщили об увеличении спроса на автомобили в октябре, что связано с введением новой методики расчета утильсбора. Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский указал, что многие клиенты решили быстрее приобрести автомобили и не откладывали свои покупки на 2026 год.

Однако с началом ноября активность покупателей снизилась, по словам Ольховского. Он отметил, что рынок стал менее динамичным, и появились «бреши» в модельных рядах дистрибьюторов, которые не пополнили свои запасы. В результате некоторых моделей и комплектаций уже нет в наличии. Ожидается, что объем продаж в ноябре будет ниже октябрьского, если не произойдут новые изменения со стороны регулятора.

Подобное мнение высказал и генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, отметив, что ажиотажный спрос наблюдался не только на модели, которые подпадают под новые правила, но и на большинство представленных марок.

В «Автодоме» также предположили, что продажи в декабре могут оставаться на высоком уровне, поскольку дилеры и дистрибьюторы будут стараться завершить год с хорошими результатами.

Ольховский добавил, что в начале первого квартала 2026 года ожидается снижение активности клиентов, так как с 1 января 2026 года утильсбор вновь вырастет. Терлюкевич заключил, что цикл повышения ежемесячных продаж близится к завершению, и декабрь не принесет впечатляющих результатов. В этом месяце ожидается «жесткая посадка», и оживление продаж, вероятно, произойдет не раньше весны 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube