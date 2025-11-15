Назван характерный тип личности лихачей на дороге

Психолог Ольга Твардовская: водители-лихачи имеют уретральный тип личности

Согласно мнению психолога Ольги Твардовской, у водителей-лихачей наблюдается уретральный тип личности, который отличается лидерскими качествами и стремлением к превосходству.

Она отметила, что подобные люди воспринимают эндорфин как источник энергии и жизненной силы. Чтобы ощутить себя живыми, им необходимо утверждаться в глазах окружающих.

Такие личности часто занимаются экстремальными видами спорта, например, прыжками с парашютом или катанием на мотоциклах по сложным маршрутам.

Кроме того, они могут проявлять свое стремление выделяться в городской среде, покупая необычные автомобили, применяя чрезмерную тонировку или устраивая гонки, что зачастую нарушает правила дорожного движения.

