Назван характерный тип личности лихачей на дороге
Согласно мнению психолога Ольги Твардовской, у водителей-лихачей наблюдается уретральный тип личности, который отличается лидерскими качествами и стремлением к превосходству.
Она отметила, что подобные люди воспринимают эндорфин как источник энергии и жизненной силы. Чтобы ощутить себя живыми, им необходимо утверждаться в глазах окружающих.
Такие личности часто занимаются экстремальными видами спорта, например, прыжками с парашютом или катанием на мотоциклах по сложным маршрутам.
Кроме того, они могут проявлять свое стремление выделяться в городской среде, покупая необычные автомобили, применяя чрезмерную тонировку или устраивая гонки, что зачастую нарушает правила дорожного движения.
