#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Взрывной рост импорта автомобилей из Южной Кореи наблюдается в России
18 ноября
Взрывной рост импорта автомобилей из Южной Кореи наблюдается в России
Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию...
Премиум-авто
18 ноября
Названы самые безаварийные премиум-авто в России
«Автотека»: Zeekr 001, Mercedes G-класса и Tank...
Беспилотные КАМАЗы с оператором в кабине на трассе М-11
18 ноября
Беспилотные грузовики появятся еще в трех российских регионах
Правительство продлило эксперимент с...

Взрывной рост импорта автомобилей из Южной Кореи наблюдается в России

Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию выросли в 2,6 раза

В октябре 2025 года объем импорта автомобилей из Республики Корея в Россию значительно увеличился, составив $142,3 млн, что в 2,6 раза больше, чем в октябре 2024 года, когда показатель был $54 млн.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Согласно данным южнокорейской таможенной службы, поставки автомобилей в сентябре 2025 года также были выше – $149 млн, что стало наивысшим значением с начала года. В августе объем импорта составил $93 млн, в июле – $108 млн.

За первые 10 месяцев 2025 года Россия импортировала корейские автомобили на общую сумму $910 млн, в то время как в аналогичном периоде 2024 года этот показатель составил $529 млн, а в 2023 году – $570 млн.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

В период с января по октябрь 2025 года Россия занимает 11-е место среди импортеров автомобилей из Южной Кореи. Лидируют в этом списке США с $24,7 млрд, далее идут Канада с $4,5 млрд и Киргизия с $2,6 млрд. Казахстан находится на 7-м месте с объемом в $1,5 млрд.

Весь 2024 год Россия импортировала автомобилей из Южной Кореи на сумму $588 млн.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:EPA
18.11.2025 
Фото:EPA
Поделиться:
Оцените материал:
0