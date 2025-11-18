Взрывной рост импорта автомобилей из Южной Кореи наблюдается в России

Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию выросли в 2,6 раза

В октябре 2025 года объем импорта автомобилей из Республики Корея в Россию значительно увеличился, составив $142,3 млн, что в 2,6 раза больше, чем в октябре 2024 года, когда показатель был $54 млн.

Согласно данным южнокорейской таможенной службы, поставки автомобилей в сентябре 2025 года также были выше – $149 млн, что стало наивысшим значением с начала года. В августе объем импорта составил $93 млн, в июле – $108 млн.

За первые 10 месяцев 2025 года Россия импортировала корейские автомобили на общую сумму $910 млн, в то время как в аналогичном периоде 2024 года этот показатель составил $529 млн, а в 2023 году – $570 млн.

В период с января по октябрь 2025 года Россия занимает 11-е место среди импортеров автомобилей из Южной Кореи. Лидируют в этом списке США с $24,7 млрд, далее идут Канада с $4,5 млрд и Киргизия с $2,6 млрд. Казахстан находится на 7-м месте с объемом в $1,5 млрд.

Весь 2024 год Россия импортировала автомобилей из Южной Кореи на сумму $588 млн.

