Этим премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор

Названы премиальные европейские машины, попавшие под льготный утильсбор

С 1 декабря вступит в силу новый утилизационный сбор, который окажет значительное влияние на рынок параллельных автомобилей в России.

В частности, под ударом окажутся популярные премиальные автомобили европейских брендов. Из-за наличия мощных двигателей у таких моделей цены могут резко возрасти, а дилеры могут быть вынуждены уменьшить объем поставок или вовсе прекратить их.

Тем не менее, водители смогут найти обходные пути для приобретения желаемого авто даже после введения нового сбора. Многие европейские модели сейчас производятся в Китае, и хотя они могут иметь небольшие отличия от европейских версий, их доставка в Россию не создаст никаких трудностей. Кроме того, для автомобилей, производимых в КНР, имеются версии с мощностью до 160 л.с., что позволит им подпадать под льготный утилизационный сбор. Рассмотрим, что это за автомобили подробнее.

В первую очередь следует упомянуть удлиненный седан Audi A3L, выпускаемый совместным предприятием FAW-Volkswagen. Дилеры уже начинают активно привозить эти автомобили, преимущественно в богатой комплектации Premium, которая включает в себя камеру заднего вида, парктроники, адаптивный круиз-контроль и множество электронных ассистентов. Продавцы не планируют сокращения поставок, а текущая стоимость такого автомобиля составляет около 4,8 миллиона рублей.

Далее идет Audi A4L. В Китае такая модель доступна с 150-сильным мотором. Такой седан можно приобрести примерно за 5 миллионов рублей.

Для тех, кто ищет компактный премиальный кроссовер, представляется модель Audi Q2L, собираемая на заводах FAW-Volkswagen и оснащенная 1,5-литровым 160-сильным двигателем. В столичных автосалонах его цена составляет 4,6 миллиона рублей.

У BMW также есть интересные новинки. Например, китайская версия BMW 220L Gran Coupe выделяется увеличенными размерами и некоторыми деталями дизайна по сравнению с европейским вариантом. Хотя модель пока не получила широкого распространения в России, дилеры рассматривают возможность ее поставок. Цены на нее в Китае начинаются примерно от 3 млн рублей.

В китайской версии BMW X1, выпущенной совместно с BMW-Brilliance, увеличена колесная база, что обеспечивает больший комфорт для задних пассажиров. Раньше к нам, в основном, поставлялись мощные модификации, но сейчас актуальны базовые версии с двигателем на 156 л.с. Ее стоимость на местном рынке составляет около 3,6 млн рублей.

Не отстает и Mercedes-Benz. Дилеры уже принимают заказы на седан A-Class 180L с удлиненной колесной базой, который производится на заводе Beijing-Mercedes-Benz. Эта машина оснащена 1,3-литровым двигателем мощностью 136 л.с. Цены у российских продавцов начинаются от 4 млн рублей.

Кроссовер Mercedes-Benz GLA с тем же 136-сильным двигателем потенциально может появиться на нашем рынке. Хотя его поставки пока не стартовали, некоторые крупные автосалоны планируют предложить его в ближайшее время. В Китае цена составляет примерно 3,4 млн рублей, но в России она, скорее всего, будет выше.

Также стоит упомянуть кроссовер Mercedes-Benz GLB, модели которого китайской сборки уже появлялись в России в 2024 году через параллельный импорт. Для самого доступного варианта с 1,3-литровым двигателем цена составляла около 7 млн рублей. На данный момент запасы у дилеров закончились, но ожидается, что поставки могут восстановиться еще в этом году.

