Эти автомобили оказались самыми смертоносными

Исследование безопасности в США вскрыло общую уязвимость маленьких машин

Несмотря на растущую популярность «умных» ассистентов, уровень смертности в ДТП по-прежнему остается высоким во всем мире.

Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье

Международная статистика указывает на тревожный фактор: помимо скорости и невнимательности водителей ключевую роль играет уязвимость небольших автомобилей. Анализ данных от американских NHTSA и FARS выявил модели, в авариях на которые приходится наибольшее число погибших.

Для российского автомобилиста эта статистика – важный ориентир, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Речь идет не столько о конструктивных недостатках, сколько о реальных рисках, которые сохраняются, даже если модель на нашем рынке известна под другим именем.

Главный вывод исследования: масса и габариты по-прежнему работают как щит. В условиях, когда парк тяжелых кроссоверов и внедорожников растет, компактные и спортивные машины физически проигрывают при столкновении.

В американской статистике малые автомобили демонстрируют около 3,6 смертей на миллиард миль, что заметно превышает средний показатель в 2,8.

Среди моделей-«аутсайдеров» по безопасности значатся Mitsubishi Mirage и Hyundai Venue. В зоне высокого риска также оказались спорткары, такие как Porsche 911, где главным фактором становится агрессивный стиль вождения, и массовые городские модели, включая Kia Soul и Forte.

Эксперты подчеркивают, что при выборе автомобиля для российских реалий важно смотреть на сегмент в целом. Безопасность субкомпакта на трассе несопоставима с защитой, которую предлагает седан C-класса или компактный кроссовер.

