Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
Новая технология турбулентного литья дисков...
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
23 ноября
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
«За рулем» рассказал, когда начнутся продажи...
Интерьер Toyota Wildlander
23 ноября
Представлена интересная модификация нового Toyota RAV4 дешевле 2 млн рублей
GAC Toyota представила гибридный кроссовер...

Стала известна стоимость путешествия на машине в Сочи на Новый год

Эксперты рассчитали траты на дорогу до Сочи по платной трассе М4 «Дон»

Множество россиян планируют провести новогодние праздники вдали от дома. На этот раз они будут рекордно долгими – 12 дней, с 31 декабря по 11 января. Одним из популярных направлений для отдыха стал Сочи.

Эксперты из News.ru подсчитали, сколько будет стоить поездка на автомобиле из Москвы и Санкт-Петербурга до курорта по трассе М4 «Дон», а также выяснили, в какой день лучше стартовать в зимнее путешествие к морю. Сэкономить на платной трассе можно, если выезжать с понедельника по четверг, когда действует базовый тариф. В выходные и праздничные дни, включая 31 декабря, стоимость проезда возрастает.

Разница в ценах на поездку из Москвы до Краснодара в будние и выходные дни составляет примерно 1000 рублей. Таким образом, дорога в оба конца во время праздников обойдется в 11 240 рублей за платные участки трассы.

Пользователи транспондеров T-Pass от «Автодора», участвующие в программе лояльности, могут дополнительно сэкономить до 15%, используя накопленные баллы.

При поездке из Москвы в Сочи расстояние составляет около 1650 км. При максимальной рекомендованной скорости и среднем расходе топлива 10 л на 100 км потребуется примерно 330 л бензина. Учитывая среднюю цену на бензин 95 по 67,34 руб. за литр, стоимость топлива составит около 22 200 рублей. С добавлением платы за платные участки общая сумма достигнет 33 440 рублей.

Если отправиться из Санкт-Петербурга, расстояние составит около 2350 км. Автомобилисты потратят примерно 22 600 рублей на платные дороги и около 31 650 рублей на бензин, что в итоге выльется в 54 250 рублей без учета питания и ночевок, которые могут потребоваться в пути.

Сравнивая с ценой перелета в Сочи и обратно в новогодние праздники, которая составляет около 40 000 рублей на человека плюс доплата за багаж в 5000–7000 рублей, дорога на самолете обойдется на троих от 120 000 до 140 000 рублей и от 160 000 рублей на четверых. Таким образом, для одиночных путешественников вариант с перелетом может быть выгоден, а вот для семей или компаний поездка на автомобиле обойдется значительно дешевле.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
23.11.2025 
Фото:freepik / freepik
