Полноприводные машины набирают популярность: самые востребованные модели

Спрос на новые полноприводные автомобили в России осенью 2025 года увеличился на 25,5% в сравнении со вторым кварталом, сказано в исследовании «Авито Авто».

Показатель спроса сравнивается между осенью 2025 года (с сентября по первую половину ноября) и вторым кварталом этого же года, охватываются все категории полноприводных автомобилей.

Наиболее популярными марками осенью стали Lada, Haval, Geely, Chery и Jetour. Среди востребованных моделей выделяются Lada Niva Legend, Geely Monjaro, Lada Niva Travel, Jetour T2, GAC GS8, Haval Jolion, Chery Tiggo 7L, Geely Atlas, Haval F7 и Voyah Free.

По данным исследования, наибольшее увеличение спроса среди брендов наблюдается у Chery, который возрос в 2,2 раза, за ним следуют Geely с увеличением на 26,2%, УАЗ (+25,8%) и Li Auto (+12,7%).

Также заметен рост популярности моделей Haval Dargo (+17,2%) и Jetour T2 (+10,7%).

В то же время спрос на подержанные полноприводные автомобили повысился лишь незначительно.

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

Источник:  ТАСС
0