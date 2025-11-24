#
Эта марка быстро вошла в тройку лидеров авторынка

Автомобили Tenet вошли в топ-3 самых продаваемых в России

За 47-ю неделю 2025 года (с 17 по 23 ноября) в России было продано 2355 новых автомобилей бренда Tenet, что позволило ему впервые занять место в топ-3 лидеров российского авторынка.

На первом месте остается отечественная Lada с продажами в 6246 новых легковых машин на этой неделе.

Лучшей среди иностранных марок продолжает оставаться китайская компания Haval с 3891 реализованным автомобилем.

Tenet разместился вторым среди иномарок, обгоняя Geely, у которой продажи составили 2085 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров белорусский Belgee с 1814 единицами.

Также в десятке по итогам 47-й недели оказались китайские Changan (1254 шт.), японская Toyota (990 шт.), отечественный Solaris (888 шт.), а также китайские Chery и Jetour с результатами 689 и 553 машины соответственно.

Примечательно, что кроссоверы Tenet T4 и T7 уже вторую неделю подряд входят в пятерку самых продаваемых моделей в России.

Tenet T7
Tenet T7
Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
24.11.2025 
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
