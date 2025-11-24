Эта марка быстро вошла в тройку лидеров авторынка
За 47-ю неделю 2025 года (с 17 по 23 ноября) в России было продано 2355 новых автомобилей бренда Tenet, что позволило ему впервые занять место в топ-3 лидеров российского авторынка.
На первом месте остается отечественная Lada с продажами в 6246 новых легковых машин на этой неделе.
Лучшей среди иностранных марок продолжает оставаться китайская компания Haval с 3891 реализованным автомобилем.
Tenet разместился вторым среди иномарок, обгоняя Geely, у которой продажи составили 2085 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров белорусский Belgee с 1814 единицами.
Также в десятке по итогам 47-й недели оказались китайские Changan (1254 шт.), японская Toyota (990 шт.), отечественный Solaris (888 шт.), а также китайские Chery и Jetour с результатами 689 и 553 машины соответственно.
Примечательно, что кроссоверы Tenet T4 и T7 уже вторую неделю подряд входят в пятерку самых продаваемых моделей в России.
Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.
