Спрос на китайские машины с пробегом растет: самые популярные модели

«Авито Авто»: спрос на китайские б/у авто от дилеров увеличился на 34%

Осенью этого года российские дилеры отметили рост спроса на автомобили с пробегом китайских марок на 34,3% по сравнению с зимой 2025 года.

Средняя цена на такие автомобили уменьшилась на 3,2% и достигла 1,8 миллиона рублей, в то время как самой востребованной моделью стал Haval Jolion. Об этом 24 ноября сообщили эксперты «Авито Авто».

По информации специалистов, осенью 2025 года доля б/у китайских автомобилей в предложении дилеров составила 10,7%, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китайские машины уже обошли американские (7,3%), французские (6,1%) и чешские (3,2%) по количеству на российском рынке.

В числе самых популярных марок осенью оказались Geely, Chery, Haval, Changan и Exeed, а среди моделей лидируют Haval Jolion, Geely Monjaro и Coolray, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas. В десятку также вошли Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, JAC J7 и Haval F7x.

Наибольший рост спроса наблюдается на модели Exeed (+62,2%), Omoda (+53,5%), Geely (+43,4%), FAW (+37,7%) и Changan (+35,1%).

