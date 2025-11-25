БРЕНД ГОДА
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
25 ноября
Стоки новых легковых авто в России уменьшились...
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
25 ноября
«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины...
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
Каримов: Минпромторг намерен сохранить отсрочку...

Какой шинный бренд можно назвать лучшим?

Выберите лучший бренд автомобильных шин в рамках Премии Бренд Года «За рулем»

Какой шинный бренд можно назвать лучшим? На этот вопрос лучше других смогут ответить опытные автомобилисты – читатели и подписчики «За рулем».

Именно поэтому мы просим проголосовать вас в финале Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» и назвать шинный бренд №1.

  • По ссылке список из ТОП-10 производителей автомобильных шин, осталось назвать чемпиона.
25.11.2025 
