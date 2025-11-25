Какой шинный бренд можно назвать лучшим?
Выберите лучший бренд автомобильных шин в рамках Премии Бренд Года «За рулем»
Какой шинный бренд можно назвать лучшим? На этот вопрос лучше других смогут ответить опытные автомобилисты – читатели и подписчики «За рулем».
Именно поэтому мы просим проголосовать вас в финале Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» и назвать шинный бренд №1.
- По ссылке список из ТОП-10 производителей автомобильных шин, осталось назвать чемпиона.
