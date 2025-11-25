Минус 100 тысяч рублей: популярный кроссовер подешевел в России

Компания Changan переписала прайс-лист на кроссовер CS75 Plus

Бренд Changan изменил прайс-лист на кроссовер CS75 Plus, сделав его более доступным благодаря введению прямой скидки в размере 100 000 рублей.

Changan CS75 Plus

Эта скидка применяется ко всем комплектациям модели 2024 и 2025 года. Таким образом, минимальная стоимость Changan CS75 Plus теперь составляет 3 490 000 рублей с учетом дисконта.

На российском рынке этот кроссовер предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, которые работают в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Интерьер Changan CS75 Plus

Новые цены на Changan CS75 Plus с учетом скидки:

Comfort (2024 г.в.) – 3 490 000 руб. (-100 000 руб.);

Luxe (2024 г.в.) – 3 690 000 руб. (-100 000 руб.);

Tech (2024 г.в.) – 3 849 900 руб. (-100 000 руб.);

Comfort (2025 г.в.) – 3 640 000 руб. (-100 000 руб.);

Luxe (2025 г.в.) – 3 840 000 руб. (-100 000 руб.);

Tech (2025 г.в.) – 3 999 900 руб. (-100 000 руб.).

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

А вы уже проголосовали за лучшего производителя шин в финале Премии Бренд Года «За рулем» ? Сделайте это по ссылке

«За рулем» можно читать в ВКонтакте