Осторожно! Сейчас в эту ловушку может попасть любой водитель

26 ноября
27 ноября в России в широкий прокат выходит...
26 ноября
C 2 января 2026 года в Москве изменится...
26 ноября
В Госдуме предложили не запрещать штрафы с...

Авто Mail рассказал, как снизить сонливость за рулем в осенне-зимний период

В конце осени, с сокращением продолжительности светового дня, водители особенно часто становятся заложниками сонливости, напоминает источник.

Эксперт издания подчеркнул, что человек по своей природе склонен к дневному образу жизни и фактически «запрограммирован» быть активным днем и отдыхать, когда солнце уходит за горизонт.

Эта особенность сказывается на ваших водительских навыках осенью и зимой, когда темное время занимает большую часть суток. Сонливость за рулем опасна – по нескольким причинам:

  • зрение становится более «капризным», контуры предметов размываются;
  • глаза более чувствительны к свету – сложнее оценить расстояние до предмета;
  • усталость снижает бдительность и способность принимать решения.
Что делать, если за рулем клонит в сон?

Лучший вариант – не бороться с этим чувством, найти безопасное место, остановиться и немного вздремнуть – обычно для «перезарядки» хватает 15-30 минут. Если вы не располагаете даже этим временем, все равно остановитесь: выйдите из машины, сделайте зарядку. Также поможет выпить кофе или даже простой воды, а после возобновления движения – запустить в салон побольше свежего воздуха, открыв окна.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / diana.grytsku
0