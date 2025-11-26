Осторожно! Сейчас в эту ловушку может попасть любой водитель
В конце осени, с сокращением продолжительности светового дня, водители особенно часто становятся заложниками сонливости, напоминает источник.
Эксперт издания подчеркнул, что человек по своей природе склонен к дневному образу жизни и фактически «запрограммирован» быть активным днем и отдыхать, когда солнце уходит за горизонт.
Эта особенность сказывается на ваших водительских навыках осенью и зимой, когда темное время занимает большую часть суток. Сонливость за рулем опасна – по нескольким причинам:
- зрение становится более «капризным», контуры предметов размываются;
- глаза более чувствительны к свету – сложнее оценить расстояние до предмета;
- усталость снижает бдительность и способность принимать решения.
Что делать, если за рулем клонит в сон?
Лучший вариант – не бороться с этим чувством, найти безопасное место, остановиться и немного вздремнуть – обычно для «перезарядки» хватает 15-30 минут. Если вы не располагаете даже этим временем, все равно остановитесь: выйдите из машины, сделайте зарядку. Также поможет выпить кофе или даже простой воды, а после возобновления движения – запустить в салон побольше свежего воздуха, открыв окна.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.