#
>
Спрос на эти автомобили резко вырос в России: самые популярные модели
27 ноября
Спрос на эти автомобили резко вырос в России: самые популярные модели
«Автостат»: продажи пикапов с пробегом в России...
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026
27 ноября
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026
Дан старт самой престижной автомобильной премии...
Nissan Teana
27 ноября
Дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei
В Гуанчжоу состоялась премьера нового Nissan...

Компактный кроссовер надежной марки с адекватной ценой снова доступен в России

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Honda CR-V по цене от 3,35 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V, который ранее был популярен среди россиян и официально продавался до 2022 года, теперь поступает в Россию исключительно через параллельный импорт. Наиболее выгодные предложения доступны для автомобилей, которые привозят под заказ, их стоимость начинается от 3 350 000 рублей.

7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

За столько одна из компаний из Владивостока готова доставить полноприводный Honda CR-V в комплектации Prestige за 30-60 дней. Эта комплектация включает в себя мультимедийную систему с крупным сенсорным экраном, кожаную обивку, панорамную крышу с люком, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электрорегулировки сидений, двухзонный климат-контроль, а также подогрев и вентиляцию передних сидений и другие опции.

Следующие по цене предложения доступны в Новосибирске и Иркутске, где мультибрендовые автосалоны предлагают новый полный привод CR-V за 3 580 000 и 3 650 000 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге и подмосковных Котельниках цена составляет 3 800 000 рублей, а в Тюмени – 3 990 000 рублей.

В Москве новый CR-V в богатой комплектации Smart Collar можно заказать за 4 006 000 рублей.

Из наличия данный кроссовер можно приобрести в Пензе за 4 150 000 рублей, а в Новосибирске его стоимость составляет 4 200 000 рублей.

В Кемерово автомобиль обойдется на 50 тысяч рублей дороже, а в Казани минимальная цена достигает 4 300 000 рублей.

Honda CR-V
Honda CR-V

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Honda
27.11.2025 
Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-53