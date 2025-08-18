Надежный знакомый кроссовер по-прежнему доступен в РФ: сколько он стоит

#
26 августа
Кроссовер Honda CR-V продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам, цены автомобилей шестого поколения сейчас начинаются от 2 850 000 рублей.

За столько новый Honda CR-V можно заказать в Ижевске. В данном объявлении указана «окончательная цена» с учетом доставки машины в столицу Удмуртии. Автомобиль будет предоставлен в комплектации Vitality, которая включает тканевую обивку сидений, панорамную крышу с люком, круиз-контроль, датчики света и дождя, кондиционер, светодиодные фары для ближнего и дальнего освещения, электронный ручник и бесключевой доступ с кнопкой для запуска двигателя.

Предложения по этому кроссоверу в других городах выглядят следующим образом: в Иркутске его цена с кожаным салоном составит около 2 870 000 рублей, в Благовещенске он обойдется в 2 950 000 рублей, в Абакане и Севастополе – 3 000 000 рублей, в Симферополе – 3 100 000 рублей, в Красноярске – 3 570 000 рублей, в Тюмени – 3 580 000 рублей, в Липецке – 3 600 000 рублей, а в Чебоксарах – 3 650 000 рублей.

Кроме того, в Новосибирске можно приобрести Honda CR-V из наличия за 3 700 000 рублей, в Набережных Челнах и Подольске – за 3 750 000 рублей. Также эти автомобили доступны в других городах России.

Большинство машин оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л.с., работающим в паре с вариатором и передним приводом. Некоторые варианты имеют гибридную силовую установку, которая включает 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 145 л.с. и электромотор мощностью 184 л.с.

Honda CR-V
Honda CR-V
Ранее «За рулем» сообщал, что почему машины 80-х и 90-х годов намного лучше современных.

Источник: «Автоновости дня»

Ушакова Ирина
Фото:Honda
18.08.2025 
Фото:Honda
Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-38