В Россию вернулся кроссовер Honda CR-V с вполне адекватной ценой

В РФ возобновлены продажи кроссоверов Honda CR-V по цене от 2,87 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V, который, как и весь бренд Honda, покинул российский рынок в 2022 году, теперь доступен в стране через параллельный импорт. Сейчас CR-V выставлен на продажу на многочисленных классифайдах, причем его минимальная цена составляет 2 870 000 рублей.

Официально представленные в России китайские «одноклассники» Honda CR-V, как правило, имеют более высокие цены. Например, Jaecoo J7 даже в минимальной комплектации 2024 года стоит от 2 909 900 рублей. Jetour X70 Plus в версиях предыдущего года, даже с акцией, продаются от 3 199 900 рублей, а Geely Atlas, который утратил бюджетную комплектацию Luxury, стартует от 3 717 190 рублей.

Новый переднеприводный Honda CR-V по цене 2 870 000 рублей можно заказать в Иркутске. В объявлении не указаны детали комплектации, однако судя по фотографиям, можно ожидать черный кожаный салон, панорамную крышу с шторкой, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя, климат-контроль, кожаный руль и мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсором.

Honda CR-V

В Севастополе цена на аналогичный автомобиль составляет 3 000 000 рублей, при этом предлагается машина с коричневым кожаным салоном и электрическими регулировками сидений. Во Владивостоке Honda CR-V обойдется в 3 100 000 рублей в комплектации Frontier Edition, которая также включает кожаную отделку и климат-контроль.

В Красноярске аналогичный кроссовер можно приобрести за 3 570 000 рублей. Модели с полным приводом стоят дороже: от 3 580 000 рублей в Новосибирске, от 3 650 000 рублей в Иркутске, от 3 770 000 рублей в Новокузнецке и от 3 850 000 рублей в Реутове и Воронеже.

Интерьер Honda CR-V

Наименьшая цена на новую Honda CR-V фиксируется в Казани – 3 950 000 рублей. В Новосибирске такие кроссоверы можно купить за 3 990 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 4 100 000 рублей, а в Пензе и Екатеринбурге – минимум за 4 150 000 рублей. Автомобили также доступны в Кирове, Чебоксарах, Рязани, Москве и других городах.

Все упомянутые кроссоверы имеют бензиновый двигатель. Они оснащены 1,5-литровым 193-сильным турбомотором с вариатором и передним приводом. Гибридные версии Honda CR-V, которые сочетают 2,0-литровый 145-сильный бензин и 184-сильный электромотор, предлагаются во Владивостоке от 3 530 000 рублей, а цены на имеющиеся в наличии экземпляры начинаются от 4 900 000 рублей.