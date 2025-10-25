#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition
25 октября
Toyota Corolla Cross получила версию для настоящих покорителей бездорожья
Toyota представит спецверсию Corolla Cross...
Omoda C4
25 октября
Полное переосмысление понятия «кроссовер»: представлена новая модель Omoda
На саммите клиентов брендов Omoda и Jaecoo...
Интерьер Kia KX1
25 октября
Надежный и доступный кроссовер Kia привезли в Россию с интересной ценой
В РФ стартовали продажи новых кроссоверов Kia...

В Россию вернулся кроссовер Honda CR-V с вполне адекватной ценой

В РФ возобновлены продажи кроссоверов Honda CR-V по цене от 2,87 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V, который, как и весь бренд Honda, покинул российский рынок в 2022 году, теперь доступен в стране через параллельный импорт. Сейчас CR-V выставлен на продажу на многочисленных классифайдах, причем его минимальная цена составляет 2 870 000 рублей.

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Официально представленные в России китайские «одноклассники» Honda CR-V, как правило, имеют более высокие цены. Например, Jaecoo J7 даже в минимальной комплектации 2024 года стоит от 2 909 900 рублей. Jetour X70 Plus в версиях предыдущего года, даже с акцией, продаются от 3 199 900 рублей, а Geely Atlas, который утратил бюджетную комплектацию Luxury, стартует от 3 717 190 рублей.

Новый переднеприводный Honda CR-V по цене 2 870 000 рублей можно заказать в Иркутске. В объявлении не указаны детали комплектации, однако судя по фотографиям, можно ожидать черный кожаный салон, панорамную крышу с шторкой, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя, климат-контроль, кожаный руль и мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсором.

Honda CR-V
Honda CR-V
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В Севастополе цена на аналогичный автомобиль составляет 3 000 000 рублей, при этом предлагается машина с коричневым кожаным салоном и электрическими регулировками сидений. Во Владивостоке Honda CR-V обойдется в 3 100 000 рублей в комплектации Frontier Edition, которая также включает кожаную отделку и климат-контроль.

В Красноярске аналогичный кроссовер можно приобрести за 3 570 000 рублей. Модели с полным приводом стоят дороже: от 3 580 000 рублей в Новосибирске, от 3 650 000 рублей в Иркутске, от 3 770 000 рублей в Новокузнецке и от 3 850 000 рублей в Реутове и Воронеже.

Интерьер Honda CR-V
Интерьер Honda CR-V

Наименьшая цена на новую Honda CR-V фиксируется в Казани – 3 950 000 рублей. В Новосибирске такие кроссоверы можно купить за 3 990 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 4 100 000 рублей, а в Пензе и Екатеринбурге – минимум за 4 150 000 рублей. Автомобили также доступны в Кирове, Чебоксарах, Рязани, Москве и других городах.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Все упомянутые кроссоверы имеют бензиновый двигатель. Они оснащены 1,5-литровым 193-сильным турбомотором с вариатором и передним приводом. Гибридные версии Honda CR-V, которые сочетают 2,0-литровый 145-сильный бензин и 184-сильный электромотор, предлагаются во Владивостоке от 3 530 000 рублей, а цены на имеющиеся в наличии экземпляры начинаются от 4 900 000 рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 15
25.10.2025 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-47