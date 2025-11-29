Opel Astra: новый облик, мощные гибриды и просторный салон

Opel Astra в 2026 году и получит фирменный дизайн Vizor

Немецкий хэтчбек, соперничающий с Volkswagen Golf, получит фирменный дизайн Vizor, современные гибридные силовые установки и просторные дисплеи уже в следующем году.

После перехода под крыло концерна Stellantis (наследника PSA) Opel Astra продолжает развиваться и в рамках планового рестайлинга получит узнаваемый фирменный стиль. Главным визуальным изменением станет передняя часть с дизайном Vizor и подсвечиваемым элементом Blitz, который уже был опробован на концептах.

Помимо свежего экстерьера, включающего новые воздухозаборники и стильные диски, автомобиль серьезно преобразится внутри. Вслед за кроссовером Grandland, Astra обзаведется увеличенными экранами цифровой приборной панели и медиасистемы. Технические усовершенствования коснутся и ассистентов водителя, а также списка силовых агрегатов, которые будут соответствовать строгому экологическому стандарту Евро-7.

Opel Astra

Особое внимание производитель уделяет гибридным версиям. Подключаемые гибриды получат более емкую батарею, что увеличит запас хода на электротяге, а спортивная модификация GSe предложит усиленную мощность и особые настройки шасси.

При этом будущее дизельных двигателей для Astra остается под вопросом на фоне растущей популярности гибридов в Европе.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ