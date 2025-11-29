#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На вторичке резко выросло количество «китайцев» — в чем причина?
29 ноября
На вторичке резко выросло количество «китайцев» — в чем причина?
Эксперты «Авто.ру»: на вторичном рынке в 2 раза...
Популярные модели Audi получат важные и интересные обновления
29 ноября
Популярные модели Audi получат важные и интересные обновления
Технический директор Audi рассказал о...
Opel Astra
29 ноября
Opel Astra: новый облик, мощные гибриды и просторный салон
Opel Astra в 2026 году и получит фирменный...

Opel Astra: новый облик, мощные гибриды и просторный салон

Opel Astra в 2026 году и получит фирменный дизайн Vizor

Немецкий хэтчбек, соперничающий с Volkswagen Golf, получит фирменный дизайн Vizor, современные гибридные силовые установки и просторные дисплеи уже в следующем году.

Рекомендуем
7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

После перехода под крыло концерна Stellantis (наследника PSA) Opel Astra продолжает развиваться и в рамках планового рестайлинга получит узнаваемый фирменный стиль. Главным визуальным изменением станет передняя часть с дизайном Vizor и подсвечиваемым элементом Blitz, который уже был опробован на концептах.

Помимо свежего экстерьера, включающего новые воздухозаборники и стильные диски, автомобиль серьезно преобразится внутри. Вслед за кроссовером Grandland, Astra обзаведется увеличенными экранами цифровой приборной панели и медиасистемы. Технические усовершенствования коснутся и ассистентов водителя, а также списка силовых агрегатов, которые будут соответствовать строгому экологическому стандарту Евро-7.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Opel Astra
Opel Astra

Особое внимание производитель уделяет гибридным версиям. Подключаемые гибриды получат более емкую батарею, что увеличит запас хода на электротяге, а спортивная модификация GSe предложит усиленную мощность и особые настройки шасси.

При этом будущее дизельных двигателей для Astra остается под вопросом на фоне растущей популярности гибридов в Европе.

Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Autoevolution
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Opel
Количество просмотров 39
29.11.2025 
Фото:Opel
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Opel Astra (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Opel Astra  2012
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Удобный салон, большой багажник, бодрый мотор
Недостатки:
Надежность и качество покраски
Комментарий:
Универсал Астра стал для меня первой новой машиной. Брал только в топе Космо и турбомотором в 180 сил. Считаю, что если комплектация не максимальна, то это вообще не автомобиль. Машина очень нравилась. Но несколько визитов по гарантии я совершил. Кондиционер несколько раз упускал фреон. А еще очень бесит качество покраски. У дуг на крыше уже краска слезает. А машина то совсем новая, да и в авариях не была. А еще недавно прокатился на Шкоде с мотором 1.4. 140 сил кажется. Так она уделала мою Астру в дрова, хотя на сорок лошадок меньше. Теперь думаю, не ошибся ли с выбором.
+28