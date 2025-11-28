Chery меняет стиль — новый кроссовер в духе Porsche и Jaguar

На автосалоне в Гуанчжоу представлен новый кроссовер Chery Fulwin T9L

Компания Chery представила совершенно новый среднеразмерный кроссовер Fulwin T9L – премьера прошла в рамках международной автомобильной выставки в Гуанчжоу.

Находящийся на выставке эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин отмечает, что появление Fulwin T9L свидетельствует о смене фирменного языка дизайна Chery – в облике новинки посматриваются стилистические черты, косвенно отсылающие к Porsche Macan и Jaguar F-Pace. По наблюдениям эксперта, Fulwin T9L вызвал на выставке едва ли не самый большой ажиотаж их всех представленных новинок.

Известно, что габариты Fulwin T9L составляют 4870 х 1930 х 1710 мм при колесной базе 2920 мм – новая машина крупнее актуального флагманского Chery Tiggo 9.

Силовая установка – гибрид с 1,5-литровой «турбочетверкой» в основе, развивающий мощность 354 л.с. Паспортная максималка – 240 км/ч, разгон до «сотни» занимает менее 5 секунд. В оснащении значатся медиасистема с дисплеем 17,3", цифровые приборы, аудиосистема с 23 (!) динамиками, подогрев и вентиляция всех сидений, функция массажа в передних, а также комплекс ассистентов с лидаром.

По предварительным данным, в Китае модель начнут продавать весной 2026 года. Не исключается и появление в России – вероятно, под совершенно иным названием, отмечает эксперт «За рулем».

