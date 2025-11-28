Популярный автопроизводитель впервые за несколько лет столкнулся с убытками

#
28 ноября
28 ноября
Компания Li Auto впервые с конца 2022 года столкнулась с многомиллионными убытками, зафиксировав чистый убыток в размере 624 миллионов юаней (около $87,7 миллиона) в третьем квартале 2023 года.

В аналогичный период 2024 года производитель показал чистую прибыль в 2,8 миллиарда юаней. Нынешний финансовый итог связан с резким падением продаж и отзывной кампанией, начавшейся осенью.

С июля по сентябрь было передано клиентам лишь 93 211 автомобилей, что на 39% меньше по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Инцидент с возгоранием электрического минивэна Mega во время движения также повлиял на ситуацию: производитель объявил отзыв 11 400 таких моделей. Расследование показало возможность теплового пробоя батареи в экстремальных условиях.

Представители Li Auto признают, что непредвиденные затраты на отзыв обернулись прямыми убытками более одного миллиарда юаней. В случае отсутствия этой проблемы основная деятельность компании оставалась бы прибыльной, с доходностью почти 20% от продажи каждого автомобиля.

Однако прогнозы на четвертый квартал не вселяют оптимизма: слабый покупательский спрос ожидается и далее, с отгрузками не более 100-110 тысяч автомобилей, что на 30-37% ниже, чем в конце 2022 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei.

Источник:  Сnevpost.com
Ушакова Ирина
Фото:IMAGO/CFOTO
28.11.2025 
Фото:IMAGO/CFOTO
