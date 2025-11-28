От 1,1 млн рублей: новая версия популярного семейного кроссовера вышла на рынок

В КНР начались продажи обновленного кроссовера Geely Okavango

В Китае стартовали продажи обновленного кроссовера Geely Okavango, который представлен с тремя вариантами компоновки салона и двумя типами двигателей. Цены начинаются с 99,9 тысячи юаней (около 1,1 миллиона рублей), не включая специальные предложения.

На внутреннем рынке данный автомобиль известен под названием Haoyue L. Новинка выделяется более компактной радиаторной решеткой и агрессивным передним бампером с хромированными элементами. Размеры кроссовера составляют 4865×1910×1770 мм, а колесная база равна 2825 мм.

Интерьер модели оснащен стандартным для современных автомобилей Geely горизонтальным сенсорным экраном размером 14,6 дюйма, а перед водителем находится 10,2-дюймовая цифровая приборная панель.

Базовые версии кроссовера предлагают 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Более мощные модификации получают 2-литровый двигатель мощностью 218 л.с.

Geely Haoyue L

Базовая комплектация Okavango включает 19-дюймовые диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль и 4 динамика. В самой полной версии предусмотрены 20-дюймовые диски, шторки безопасности, комплекс активных систем помощи водителю, камеру кругового обзора, панорамную крышу и обогрев передних и задних сидений.

Okavango доступен в четырех комплектациях, три из которых с 1,5-литровым двигателем оцениваются в 99,9-119,9 тысячи юаней (1,1-1,3 миллиона рублей), в то время как максимальная версия с 2-литровым двигателем стоит 129,9 тысячи юаней (1,45 миллиона рублей).

Geely Haoyue L

Ранее «За рулем» сообщал, что дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube