Популярные модели Audi получат важные и интересные обновления
Компания Audi объявила о целой серии обновлений для моделей A5, A6, Q5, A6 e-tron и Q6 e-tron, которые будут реализованы со сменой модельного года.
Изменения коснутся как аппаратных, так и программных компонентов. Технический директор Audi Джеффри Буко поделился информацией о том, что новая модельная линейка продолжит развитие успешных серий и предложит своим клиентам множество новшеств.
Обновления коснутся, в частности, моделй S5 и S6 e-tron, которые получат режим «dynamic plus» для повышения динамики. Над улучшением системы Audi Drive Select Assistant, позволяющей адаптировать стиль управления к условиям, также активно трудятся разработчики. Электрические версии, созданные на платформе PPE, будут оснащены более эффективной системой рекуперативного торможения.
На некоторых рынках обновленные Audi порадуют клиентов новой версией адаптивного круиз-контроля, которая будет включать функции удержания в полосе и автоматического перестроения. Также для городской езды предусмотрена функция распознавания дорожных знаков, благодаря которой автомобили смогут адаптировать свою скорость в зависимости от ограничений в конкретной зоне.
Кроме того, обновленный парковочный ассистент Park Assist Pro получит дистанционное управление и поддержку в процессе парковки. Важным нововведением для Audi A6 станут светодиодные фары с цифровой матрицей, которые обеспечивают подсветку полосы движения и создают световое шоу при входе и выходе из автомобиля.
Обновления также затронут пользовательский интерфейс, который будет интуитивно понятен, как в модели Audi Q3. Водитель сможет выбирать один из трех режимов работы виртуальных приборов, а новый мульти-руль и физические переключатели упростят управление автомобилем. Последние новшества коснутся голосового помощника Audi Assistant, который получит новые функции на базе искусственного интеллекта, упрощающие взаимодействие водителя с ним.
