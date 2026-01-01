На продажу выставили пикап с движком 1004 л.с.

Пикап Chevrolet 1971 года с объемом двигателя 10,4 литра выставлен на аукцион

Обычно под капотом таких пикапов Chevrolet K10 оказывались довольно скромные по американским меркам моторы, но не в этом случае.

Тюнинг-ателье JPS Customs превратило машину 1971 года в настоящий «dream truck», установив бензиновый V8 объемом 10,4 литра от GM Performance. Атмосферный исполин выдает 1004 л.с. и 1188 Нм и сам по себе выглядит как произведение искусства. Такая отдача потребовала применения «тяжелой» АКП 4L80E с доработками от Hughes Performance и раздаточной коробки Atlas.

Собственно, обе эти позиции, равно как и усиленные карданные валы, амортизаторы, рычаги подвески и элементы РУ, входят в так называемое шасси Roadster Shop RS4 – стандартный тюнинг-кит, базовая цена которого в США составляет 43 995 долларов, но в ходе этого проекта и в него были внесены усовершенствования.

Кузов имеет двуцветный окрас, сиденья щеголяют шоколадного цвета кожей, приборка — под «заводское» дерево с эффектом патины, а самая важная часть апгрейда кабины – современая система вентиляции и кондиционирования.

Машина будет продана на аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле (Аризона, США), торги запланированы на 17 января и продлятся неделю. По оценкам специалистов, окончательная цена машины точно превысит 200 тысяч долларов.