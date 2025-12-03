7 мест, автомат: новый российский минивэн появился у дилеров

Автоэксперт Петров: В РФ начались «живые» продажи новых минивэнов Sollers SP7

Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон», сообщил о старте «живых» продаж новых минивэнов Sollers SP7 в России.

По его словам, Sollers SP7 только начали отгружать дилерам. Контракты есть, первые выдачи намечены на середину декабря. Основной целевой аудиторией для данных автомобилей являются юридические лица, компании такси и учреждения, предоставляющие услуги по трансферу.

Минивэн оснащен 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 237 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с передним приводом.

Sollers SP7

В числе особенностей модели можно выделить круиз-контроль, системы безопасности – как активной, так и пассивной, различные интеллектуальные помощники водителя и камеры кругового обзора.

Салон предназначен для семи пассажиров.

Цена новинки начинается от 4 990 000 рублей.

Sollers SP7

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

