7 мест, автомат: новый российский минивэн появился у дилеров
Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон», сообщил о старте «живых» продаж новых минивэнов Sollers SP7 в России.
По его словам, Sollers SP7 только начали отгружать дилерам. Контракты есть, первые выдачи намечены на середину декабря. Основной целевой аудиторией для данных автомобилей являются юридические лица, компании такси и учреждения, предоставляющие услуги по трансферу.
Минивэн оснащен 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 237 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с передним приводом.
В числе особенностей модели можно выделить круиз-контроль, системы безопасности – как активной, так и пассивной, различные интеллектуальные помощники водителя и камеры кругового обзора.
Салон предназначен для семи пассажиров.
Цена новинки начинается от 4 990 000 рублей.
