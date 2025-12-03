#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

7 мест, автомат: новый российский минивэн появился у дилеров

Автоэксперт Петров: В РФ начались «живые» продажи новых минивэнов Sollers SP7

Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон», сообщил о старте «живых» продаж новых минивэнов Sollers SP7 в России.

Рекомендуем
Самые доступные и надежные б/у авто — рейтинг машин на ходу за 300 тыс. руб.

По его словам, Sollers SP7 только начали отгружать дилерам. Контракты есть, первые выдачи намечены на середину декабря. Основной целевой аудиторией для данных автомобилей являются юридические лица, компании такси и учреждения, предоставляющие услуги по трансферу.

Минивэн оснащен 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 237 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с передним приводом.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Sollers SP7
Sollers SP7

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В числе особенностей модели можно выделить круиз-контроль, системы безопасности – как активной, так и пассивной, различные интеллектуальные помощники водителя и камеры кругового обзора.

Салон предназначен для семи пассажиров.

Цена новинки начинается от 4 990 000 рублей.

Sollers SP7
Sollers SP7

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 496
03.12.2025 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0