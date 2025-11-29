#
Автомобили Mazda будут продавать в России с официальной гарантией
29 ноября
Автомобили Mazda будут продавать в России с официальной гарантией
Новый отечественный семейный минивэн, наконец, вышел на рынок: подробности

Семиместный минивэн Sollers SP7 вышел на рынок с ценами от 4,99 млн рублей

Компания Sollers сообщила о начале продаж нового полноразмерного семиместного минивэна SP7, который будет производиться на заводе в Елабуге.

Этот автомобиль предназначен как для частных, так и для коммерческих клиентов, включая использование в такси и для перевозки VIP-клиентов. Ключевыми особенностями минивэна являются плавная работа подвески и улучшенная шумоизоляция.

Sollers SP7 оборудован бензиновым турбодвигателем объемом 2 л с мощностью 237 л.с., который соответствует экологическому стандарту Евро-6. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой АКП.

Sollers SP7
Sollers SP7
В оснащение автомобиля входят системы активной и пассивной безопасности, среди которых ABS+EBD, электронная система контроля устойчивости (ESC), система экстренного торможения, контроль слепых зон с индикацией в зеркалах, восемь подушек безопасности, камеры кругового обзора, мониторинг усталости водителя и датчики давления в шинах. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, а также помощи при подъеме и спуске.

Салон минивэна оформлен с использованием кожаных материалов на всех сиденьях и оборудован электроприводами регулировок, функциями вентиляции и подогрева для передних сидений, а также трехзонным климат-контролем. Задние сдвижные двери, багажник и люк также имеют электропривод, а для второго ряда предусмотрены раздельные кресла с массажной функцией.

Цифровая приборная панель и мультимедийная система оснащены дисплеями по 12,3 дюйма с возможностью подключения смартфонов, а звук обеспечивают 12 динамиков. Также в салоне установлены разъемы USB и беспроводная зарядка.

В стандартной комплектации присутствуют светодиодная оптика, бесключевой доступ, электропривод и подогрев боковых зеркал, электрические стеклоподъемники и датчики парковки спереди и сзади, а также 18-дюймовые литые диски.

Минивэн доступен в пяти цветах: белом, темно-синем, черном, серебристом и темно-сером, с интерьерами в темно-сером и светло-коричневом исполнении. Sollers SP7 предлагается с гарантией на 5 лет или 150 000 км пробега, а базовая цена составляет 4 990 000 рублей.

Лежнин Роман
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
29.11.2025 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
0