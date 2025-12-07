#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

В кроссовере Corolla Cross салон стал тише, дизайн ярче, а «гибридных сил» больше

В Европе открыты продажи обновленной Toyota Corolla Cross по цене от 36 990 евро

Toyota представила в ЕС обновленный кроссовер Corolla Cross, причем главные изменения коснулись внешности и интерьера, а силовые гибридные установки остались визитной карточкой модели.

Рекомендуем
Машины под заказ всё — что ждет авторынок с новыми пошлинами в 2026 году

Дизайнеры переработали переднюю часть, установив новую решетку радиатора с сотовым рисунком, которая в будущем появится и на других моделях марки, например, на RAV4. Светодиодная оптика, включая адаптивный дальний свет в топовых комплектациях, и новые задние фонари завершают экстерьерные изменения.

Внутри же инженеры сделали ставку на тишину. Благодаря дополнительным звукопоглощающим материалам салон стал одним из самых тихих в сегменте, что особенно ощущается на трассе.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Водитель получит обновленную цифровую панель приборов на 12,3 дюйма, а мультимедийная система с сенсорным экраном на 10,5 дюймов управляет навигацией и развлечениями. Климат-контроль, к радости многих, сохранил физические кнопки. Центральная консоль была пересмотрена, в ней появилось больше места для хранения мелочей, но классический черный «рояльный» в отделке лак остался.

Под капотом – проверенные гибридные установки. База – это силовая система, основанная на 1,8-литровом бензиновом двигателе с итоговой мощностью 140 л.с. Для тех, кто хочет больше динамики, доступен 2,0-литровый гибрид мощностью 180 л.с., который также может сочетаться с полным приводом.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Впервые для полноприводных версий предлагают специальный режим «Snow Extra» для уверенного движения в сложных условиях. Расход топлива по заявлениям производителя составляет около 5 литров на 100 км.

Ожидается, что продажи обновленного кроссовера стартуют до конца этого года. Цены на автомобиль начинаются с 36 990 евро за гибридную версию мощностью 140 л.с. (103 кВт).

Обновление Corolla Cross продолжает гибридную стратегию Toyota, но компания уже анонсировала скорое расширение своего электрического модельного ряда. Как заявил представитель бренда Каспар Винкельманн, в следующем году Toyota предложит 30 моделей, десять из которых будут полностью электрическими, включая ожидаемую новинку – электро версию C-HR.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Auto-Medienportal
Фото:Toyota
Количество просмотров 41494
07.12.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+32