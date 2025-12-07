В кроссовере Corolla Cross салон стал тише, дизайн ярче, а «гибридных сил» больше

В Европе открыты продажи обновленной Toyota Corolla Cross по цене от 36 990 евро

Toyota представила в ЕС обновленный кроссовер Corolla Cross, причем главные изменения коснулись внешности и интерьера, а силовые гибридные установки остались визитной карточкой модели.

Дизайнеры переработали переднюю часть, установив новую решетку радиатора с сотовым рисунком, которая в будущем появится и на других моделях марки, например, на RAV4. Светодиодная оптика, включая адаптивный дальний свет в топовых комплектациях, и новые задние фонари завершают экстерьерные изменения.

Внутри же инженеры сделали ставку на тишину. Благодаря дополнительным звукопоглощающим материалам салон стал одним из самых тихих в сегменте, что особенно ощущается на трассе.

Toyota Corolla Cross

Водитель получит обновленную цифровую панель приборов на 12,3 дюйма, а мультимедийная система с сенсорным экраном на 10,5 дюймов управляет навигацией и развлечениями. Климат-контроль, к радости многих, сохранил физические кнопки. Центральная консоль была пересмотрена, в ней появилось больше места для хранения мелочей, но классический черный «рояльный» в отделке лак остался.

Под капотом – проверенные гибридные установки. База – это силовая система, основанная на 1,8-литровом бензиновом двигателе с итоговой мощностью 140 л.с. Для тех, кто хочет больше динамики, доступен 2,0-литровый гибрид мощностью 180 л.с., который также может сочетаться с полным приводом.

Впервые для полноприводных версий предлагают специальный режим «Snow Extra» для уверенного движения в сложных условиях. Расход топлива по заявлениям производителя составляет около 5 литров на 100 км.

Ожидается, что продажи обновленного кроссовера стартуют до конца этого года. Цены на автомобиль начинаются с 36 990 евро за гибридную версию мощностью 140 л.с. (103 кВт).

Обновление Corolla Cross продолжает гибридную стратегию Toyota, но компания уже анонсировала скорое расширение своего электрического модельного ряда. Как заявил представитель бренда Каспар Винкельманн, в следующем году Toyota предложит 30 моделей, десять из которых будут полностью электрическими, включая ожидаемую новинку – электро версию C-HR.

