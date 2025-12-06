#
20 декабря
20 декабря
Что стоит проверить в автомобиле с пробегом перед покупкой

Эксперт Моржаретто: перед покупкой подержанной машины стоит изучить документы

При выборе подержанного автомобиля ключевыми факторами являются как его история эксплуатации, так и техническое состояние. Об этом сообщил автомобильный специалист Игорь Моржаретто.

Он также рекомендует внимательно ознакомиться с документами, проверить историю техосмотров и случаев ДТП, а также провести профессиональную диагностику.

Комментарий эксперта

Игорь Моржаретто, автоэксперт:

– Лучше всего обращаться за помощью к специалистам. Покупка подержанного автомобиля всегда несет в себе риски, поэтому более безопасно приобретать авто у надежных продавцов или в автосалонах с возможностью предъявления претензий в случае выявления скрытых дефектов.

Эксперт добавил, что проверку автомобиля можно организовать в сервисе. Если продавец уклоняется от этого, то лучше отказаться от сделки, заключил он.

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.

Источник:  Pravda.Ru
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
06.12.2025 
