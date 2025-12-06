Что стоит проверить в автомобиле с пробегом перед покупкой
При выборе подержанного автомобиля ключевыми факторами являются как его история эксплуатации, так и техническое состояние. Об этом сообщил автомобильный специалист Игорь Моржаретто.
Он также рекомендует внимательно ознакомиться с документами, проверить историю техосмотров и случаев ДТП, а также провести профессиональную диагностику.
Комментарий эксперта
Игорь Моржаретто, автоэксперт:
– Лучше всего обращаться за помощью к специалистам. Покупка подержанного автомобиля всегда несет в себе риски, поэтому более безопасно приобретать авто у надежных продавцов или в автосалонах с возможностью предъявления претензий в случае выявления скрытых дефектов.
Эксперт добавил, что проверку автомобиля можно организовать в сервисе. Если продавец уклоняется от этого, то лучше отказаться от сделки, заключил он.
Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!