Автоновинки ноября: называем модели
В ноябре нынешнего года на российский авторынок вышло 20 моделей, которые ранее не были учтены в статистике. Эта информация была предоставлена 8 декабря аналитическим агентством «Автостат».
Среди новинок легковых автомобилей более половины составляют китайские модели. В их числе гибридные внедорожники BYD Leopard 7, M-Hero M817 и Zeekr 9X, а также гибридные кроссоверы GAC Trumpchi S9 и Geely Galaxy M9, гибридный седан Lynk & Co 10, электрокроссовер Lynk & Co Z20, семиместный полноприводный кроссовер Nordcross 001 и минивэн JAC Refine RF8. Из этих моделей только Nordcross 001 и JAC Refine RF8 официально представлены на российском рынке.
В ноябре также были зарегистрированы кроссовер Cupra Ateca, внедорожник Ford Everest, электрокроссовер Kia EV3, премиальный кроссовер Lexus LBX, а также минивэны Sollers SP7 и Volkswagen ID.Buzz.
В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) новых моделей в продажах не появилось, в то время как в линейке грузовиков добавилась одна модель, а в сегменте автобусов – три новых варианта.
Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.