Автоновинки ноября: называем модели

«Автостат»: в ноябре в РФ начались продажи 20 новых моделей машин

В ноябре нынешнего года на российский авторынок вышло 20 моделей, которые ранее не были учтены в статистике. Эта информация была предоставлена 8 декабря аналитическим агентством «Автостат».

Среди новинок легковых автомобилей более половины составляют китайские модели. В их числе гибридные внедорожники BYD Leopard 7, M-Hero M817 и Zeekr 9X, а также гибридные кроссоверы GAC Trumpchi S9 и Geely Galaxy M9, гибридный седан Lynk & Co 10, электрокроссовер Lynk & Co Z20, семиместный полноприводный кроссовер Nordcross 001 и минивэн JAC Refine RF8. Из этих моделей только Nordcross 001 и JAC Refine RF8 официально представлены на российском рынке.

В ноябре также были зарегистрированы кроссовер Cupra Ateca, внедорожник Ford Everest, электрокроссовер Kia EV3, премиальный кроссовер Lexus LBX, а также минивэны Sollers SP7 и Volkswagen ID.Buzz.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) новых моделей в продажах не появилось, в то время как в линейке грузовиков добавилась одна модель, а в сегменте автобусов – три новых варианта.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.

