На рынок вышел новый полноприводный внедорожник с передовым оснащением

Новый BYD Leopard Titanium 7 поступил в 300 автосалонов по всему Китаю

Компания BYD сообщила о запуске внедорожника Leopard Titanium 7, который поступит в более чем 300 салонов по всему Китаю, а старт продаж запланирован на сентябрь 2025 года.

Первая серийная модель была выпущена 11 августа, и сейчас доступен предзаказ. Titanium 7, представлен под брендом Fangcheng Bao, нацелен на рынок средне- и крупноразмерных внедорожников.

Его размеры составляют 4999×1995×1865 мм, колесная база – 2920 мм, и он вмещает до пяти человек.

Модель оснащена передовой системой помощи водителю Eye of God от BYD, с опциональной лазерной системой в более дорогих комплектациях.

BYD Leopard Titanium 7
BYD Leopard Titanium 7
Titanium 7 будет предложен в двух версиях: полноприводной с двумя моторами (160 кВт спереди, 200 кВт сзади) и заднеприводной с одним мотором.

Полноприводная версия с батареей на 35,6 кВт·ч гарантирует запас хода в 180 км (по методике CLTC), а заднеприводная модель с батареей на 26,6 кВт·ч — 135 км. С полным баком и зарядкой общий запас хода превышает 1300 км. Производитель не планирует выпуск полностью электрической версии, делая акцент на гибридной технологии.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:ITHome
06.09.2025 
Фото:ITHome
