Интерьер Renault Arkana
13 декабря
В России возобновлены продажи привычного кроссовера Renault с приятной ценой
Кроссоверы Renault Arkana предлагаются в России...
Интерьер Changan CS75 Plus
13 декабря
Полный привод, автомат, тяговитый мотор – добротный кроссовер уже в России
Changan презентовал новый кроссовер CS75 Plus...
На прежние Весты (на фото – Vesta SW Cross) климат-контроль ставили, но после «перезагрузки» остался лишь кондиционер
13 декабря
Стало известно, когда на модели Lada вернется климат-контроль
RCI News: климат-контроль вернется на модели...

Очень редкий «американец» из прошлого века появился в продаже в России

В РФ продается Ford Thunderbird 1992 года с пробегом 98 987 км за 1,4 млн рублей

На российском рынке появилась интересная находка для любителей американских классических автомобилей.

Ford Thunderbird 1992
Ford Thunderbird 1992

3 штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ

В продаже находится Ford Thunderbird десятого поколения, выпущенный в 1992 году, с атмосферным мотором 3,8 литра и автоматической трансмиссией.

Пробег автомобиля составляет 98 987 км, и, по словам владельца, он использовался только в летнее время. Запрашиваемая цена составляет 1 412 444 рубля.

Машина сохраняет свою оригинальную комплектацию: велюровый интерьер, отделка в цвет кузова, электрические регулировки водительского кресла, электропривод зеркал, передние стеклоподъемники, фиксатор для ремней безопасности, круиз-контроль, штатное радио и кассетная магнитола.

Стиль «капсулы времени» подчеркивают фирменные легкосплавные диски.

Ford Thunderbird 1992
Ford Thunderbird 1992
Ford Thunderbird 1992
Ford Thunderbird 1992
Ford Thunderbird 1992
Источник:  Avito
Лежнин Роман
13.12.2025 
