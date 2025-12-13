Очень редкий «американец» из прошлого века появился в продаже в России
На российском рынке появилась интересная находка для любителей американских классических автомобилей.
В продаже находится Ford Thunderbird десятого поколения, выпущенный в 1992 году, с атмосферным мотором 3,8 литра и автоматической трансмиссией.
Пробег автомобиля составляет 98 987 км, и, по словам владельца, он использовался только в летнее время. Запрашиваемая цена составляет 1 412 444 рубля.
Машина сохраняет свою оригинальную комплектацию: велюровый интерьер, отделка в цвет кузова, электрические регулировки водительского кресла, электропривод зеркал, передние стеклоподъемники, фиксатор для ремней безопасности, круиз-контроль, штатное радио и кассетная магнитола.
Стиль «капсулы времени» подчеркивают фирменные легкосплавные диски.
