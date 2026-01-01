2000 «лошадей» и 1,72 секунды до «сотни» — нереально крутой гиперкар из Японии

Экология
В мире в очередной раз побили рекорд разгона для электромобилей. На сей раз рекордсменом стал японский электрический гиперкар Aspark Owl Roadster мощностью почти 2000 л.с. Правда, рекорд пока лишь на бумаге в обещаниях производителя.

Aspark представила свой гиперкар Owl в виде родстера и обещает для него разгон до 96 км/ч за 1,72 секунды, что на сотые доли быстрее, чем у Rimac Nevera. Само собой, заявления еще предстоит проверить на дороге.

Но сама машина в любом случае непростая. Четыре электромотора суммарной мощностью 1953 л.с. с крутящим моментом 1416 Нм не только обеспечивают потенциально лучший разгон, но и разгоняют машину до 400 км/ч за 9,74 с.

Заявленный теоретический максимум для машины составляет 417 км/ч, но электроника ограничивает машину уже на отметке 350 км/ч.

Также машина оснащена батареей емкостью 69 кВтч и весит 2189 кг. На Owl установлена специализированная двухрычажная подвеска, которая позволяет водителю регулировать дорожный просвет от 8 до 16 см. Для торможения Roadster использует карбон-керамические тормоза в сочетании с массивными 10-поршневыми суппортами спереди.

По предварительным оценкам, базовая стоимость Owl Roadster составит около 3,5 млн долларов.

Источник:  Motor1
