#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Роспатент зарегистрировал для Toyota четыре автомобильных бренда
12 декабря
Роспатент зарегистрировал для Toyota четыре автомобильных бренда
Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в...
Что нужно делать при выезде на гололедицу
12 декабря
Что нужно делать при выезде на гололедицу
Автоэксперт Попов: на льду нужно сильно снижать...
Автомобили с пробегом
12 декабря
Средняя стоимость иномарок с пробегом падает: исследование
«Авто. ру Оценка»: средняя стоимость...

Параллельный импорт продлили, но не узаконили. Что ждет авторынок после 2026?

Эксперт Светлов: продление параллельного импорта ожидаемая, но вынужденная мера

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтении законопроект, который продлевает срок действия параллельного импорта до 2026 года.

Но возникает логичный вопрос: а что ждет рынок после 2026 года? Можно ли рассматривать это продление как сигнал, что параллельный импорт трансформируется из временной меры в постоянный правовой институт, или же это пауза, необходимая для полноценного импортозамещения в автопроме? Ответы мы решили найти вместе с экспертом.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Дмитрий Светлов, управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД»:

– Продление схемы параллельного импорта в текущих внешнеэкономических условиях – это исключительно попытка сохранить текущее положение дел, поскольку для каких-то иных вариантов необходимые условия еще не сложились ни сейчас, ни в перспективе 2026 года.

Рекомендуем
4 кроссовера за 2 млн, которые круто едут зимой

Для полной отмены схемы параллельного импорта нет ни снятия санкционных ограничений, ни реальной готовности иностранных производителей быстро вернуться на российский рынок, ни даже информации о подготовительной или аналитической работе.

Для постоянного закрепления инструментов параллельного импорта в законодательстве потребуется расширение нормативной базы и разработка дополнительных нормативных актов, которые закрыли бы существующие пробелы в регулировании этого рынка. Никаких движений в данном направлении на данный момент не наблюдается.

Продление существующего статуса для схемы параллельного импорта - это вполне ожидаемая, но вынужденная мера, поскольку любые иные варианты требуют либо иных условий во внешней торговле либо политической воли.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
12.12.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0