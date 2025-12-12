Параллельный импорт продлили, но не узаконили. Что ждет авторынок после 2026?

Эксперт Светлов: продление параллельного импорта ожидаемая, но вынужденная мера

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтении законопроект, который продлевает срок действия параллельного импорта до 2026 года.

Но возникает логичный вопрос: а что ждет рынок после 2026 года? Можно ли рассматривать это продление как сигнал, что параллельный импорт трансформируется из временной меры в постоянный правовой институт, или же это пауза, необходимая для полноценного импортозамещения в автопроме? Ответы мы решили найти вместе с экспертом.

Мнение эксперта

Дмитрий Светлов, управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД»:

– Продление схемы параллельного импорта в текущих внешнеэкономических условиях – это исключительно попытка сохранить текущее положение дел, поскольку для каких-то иных вариантов необходимые условия еще не сложились ни сейчас, ни в перспективе 2026 года.

Для полной отмены схемы параллельного импорта нет ни снятия санкционных ограничений, ни реальной готовности иностранных производителей быстро вернуться на российский рынок, ни даже информации о подготовительной или аналитической работе.

Для постоянного закрепления инструментов параллельного импорта в законодательстве потребуется расширение нормативной базы и разработка дополнительных нормативных актов, которые закрыли бы существующие пробелы в регулировании этого рынка. Никаких движений в данном направлении на данный момент не наблюдается.

Продление существующего статуса для схемы параллельного импорта - это вполне ожидаемая, но вынужденная мера, поскольку любые иные варианты требуют либо иных условий во внешней торговле либо политической воли.

