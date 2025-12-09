Параллельный импорт в России продлили

Госдума одобрила продление параллельного импорта автомобилей на 2026 год

Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект, который продлевает срок действия параллельного импорта до 2026 года. Трансляция происходила на сайте нижней палаты парламента.

Параллельный импорт представляет собой процесс ввоза оригинальных иностранных товаров в страну юридическими лицами без получения согласия от производителя или правообладателя. Эта схема также касается автомобилей.

В Россию по схеме параллельного импорта поступают автомобили брендов, которые приостановили свою деятельность в стране после начала военной операции на Украине. К таким маркам относятся корейские Kia и Hyundai, японские Toyota и Mazda, а также европейские BMW, Mercedes-Benz и Audi, и американские Ford и Cadillac.

После начала военной операции на Украине в 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон, который легализовал параллельный импорт и освободил от ответственности за него. Минпромторг утвердил перечень товаров, которые могут быть ввезены по этой схеме.

