Параллельный импорт в России продлили

Госдума одобрила продление параллельного импорта автомобилей на 2026 год

Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект, который продлевает срок действия параллельного импорта до 2026 года. Трансляция происходила на сайте нижней палаты парламента.

Параллельный импорт представляет собой процесс ввоза оригинальных иностранных товаров в страну юридическими лицами без получения согласия от производителя или правообладателя. Эта схема также касается автомобилей.

В Россию по схеме параллельного импорта поступают автомобили брендов, которые приостановили свою деятельность в стране после начала военной операции на Украине. К таким маркам относятся корейские Kia и Hyundai, японские Toyota и Mazda, а также европейские BMW, Mercedes-Benz и Audi, и американские Ford и Cadillac.

После начала военной операции на Украине в 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон, который легализовал параллельный импорт и освободил от ответственности за него. Минпромторг утвердил перечень товаров, которые могут быть ввезены по этой схеме.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.

Источник:  Государственная Дума
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
09.12.2025 
