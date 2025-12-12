Роспатент зарегистрировал для Toyota четыре автомобильных бренда
Японская компания Toyota подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Alphard, Celica, Carina и Vellfire. Заявки были оформлены в марте 2025 года и ноябре 2024 года из Японии.
Срок действия товарных знаков Alphard и Celica истекает 31 марта 2035 года, у Carina – 18 марта 2035 года, а у Vellfire – 5 ноября 2034 года. Все упомянутые знаки зарегистрированы по классу № 12 международной классификации товаров и услуг, который охватывает различные виды автомобилей.
Alphard и Vellfire представляют собой вариации одного минивэна, который сейчас производит Toyota. Модель Carina выпускалась до 2001 года, а Celica — до 2005 года, однако компания намерена возродить эту популярную спортивную машину. Ранее Toyota также зарегистрировала товарный знак Land Cruiser Prado, действующий до 31 марта 2035 года.
Напомним, в сентябре 2022 года Toyota объявила о прекращении производства на своем заводе в Санкт-Петербурге, однако начиная с 2022 года подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков в России.
Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!