Роспатент зарегистрировал для Toyota четыре автомобильных бренда

Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в России

Японская компания Toyota подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Alphard, Celica, Carina и Vellfire. Заявки были оформлены в марте 2025 года и ноябре 2024 года из Японии.

Срок действия товарных знаков Alphard и Celica истекает 31 марта 2035 года, у Carina – 18 марта 2035 года, а у Vellfire – 5 ноября 2034 года. Все упомянутые знаки зарегистрированы по классу № 12 международной классификации товаров и услуг, который охватывает различные виды автомобилей.

Alphard и Vellfire представляют собой вариации одного минивэна, который сейчас производит Toyota. Модель Carina выпускалась до 2001 года, а Celica — до 2005 года, однако компания намерена возродить эту популярную спортивную машину. Ранее Toyota также зарегистрировала товарный знак Land Cruiser Prado, действующий до 31 марта 2035 года.

Напомним, в сентябре 2022 года Toyota объявила о прекращении производства на своем заводе в Санкт-Петербурге, однако начиная с 2022 года подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков в России.

