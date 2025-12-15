#
Семейный кроссовер российской сборки подорожал: сколько он стоит теперь

Кроссовер SWM G05 Pro подорожал в России более чем на 200 тыс. рублей

В декабре бренд SWM повысил стоимость двух высоких комплектаций своего семиместного кроссовера SWM G05 Pro, который производят на заводе «Автотор» в Калининграде.

Выбираем кроссовер за 3 млн рублей — да, китайский, конечно!

Изменения затронули версии Family 5 и Family 6: стоимость первой возросла на 201 460 рублей (+8,8%) и теперь составляет 2 499 900 рублей, а вторая подорожала на 203 160 рублей (+8,6%) и стоит 2 559 900 рублей.

Цены были изменены без изменения технического и функционального оснащения автомобиля. Базовая комплектация Family 4 осталась по прежней цене в 2 235 900 рублей.

Вот какие новые цены на SWM G05 Pro в России:

Комплектация

Старая цена

Новая цена

Изменение

Family

4 2 235 900 руб.

2 235 900 руб.

Family

5 2 298 440 руб.

2 499 900 руб.

+201 460 руб.

Family

6 2 356 740 руб.

2 559 900 руб.

+203 160 руб.

SWM G05 Pro
SWM G05 Pro

Стоит отметить, что семиместный кроссовер SWM G05 Pro является флагманом модельного ряда SWM в России. Он комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 139 л. с., который работает в сочетании с семиступенчатым преселективным роботом и передним приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:SWM
Количество просмотров 16
15.12.2025 
Фото:SWM
