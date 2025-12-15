Семейный кроссовер российской сборки подорожал: сколько он стоит теперь
В декабре бренд SWM повысил стоимость двух высоких комплектаций своего семиместного кроссовера SWM G05 Pro, который производят на заводе «Автотор» в Калининграде.
Изменения затронули версии Family 5 и Family 6: стоимость первой возросла на 201 460 рублей (+8,8%) и теперь составляет 2 499 900 рублей, а вторая подорожала на 203 160 рублей (+8,6%) и стоит 2 559 900 рублей.
Цены были изменены без изменения технического и функционального оснащения автомобиля. Базовая комплектация Family 4 осталась по прежней цене в 2 235 900 рублей.
Вот какие новые цены на SWM G05 Pro в России:
|
Комплектация
|
Старая цена
|
Новая цена
|
Изменение
|
Family
|
4 2 235 900 руб.
|
2 235 900 руб.
|
—
|
Family
|
5 2 298 440 руб.
|
2 499 900 руб.
|
+201 460 руб.
|
Family
|
6 2 356 740 руб.
|
2 559 900 руб.
|
+203 160 руб.
Стоит отметить, что семиместный кроссовер SWM G05 Pro является флагманом модельного ряда SWM в России. Он комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 139 л. с., который работает в сочетании с семиступенчатым преселективным роботом и передним приводом.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!