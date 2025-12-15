Семейный кроссовер российской сборки подорожал: сколько он стоит теперь

Кроссовер SWM G05 Pro подорожал в России более чем на 200 тыс. рублей

В декабре бренд SWM повысил стоимость двух высоких комплектаций своего семиместного кроссовера SWM G05 Pro, который производят на заводе «Автотор» в Калининграде.

Изменения затронули версии Family 5 и Family 6: стоимость первой возросла на 201 460 рублей (+8,8%) и теперь составляет 2 499 900 рублей, а вторая подорожала на 203 160 рублей (+8,6%) и стоит 2 559 900 рублей.

Цены были изменены без изменения технического и функционального оснащения автомобиля. Базовая комплектация Family 4 осталась по прежней цене в 2 235 900 рублей.

Вот какие новые цены на SWM G05 Pro в России:

Комплектация Старая цена Новая цена Изменение Family 4 2 235 900 руб. 2 235 900 руб. — Family 5 2 298 440 руб. 2 499 900 руб. +201 460 руб. Family 6 2 356 740 руб. 2 559 900 руб. +203 160 руб.

SWM G05 Pro

Стоит отметить, что семиместный кроссовер SWM G05 Pro является флагманом модельного ряда SWM в России. Он комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 139 л. с., который работает в сочетании с семиступенчатым преселективным роботом и передним приводом.

