Прошла премьера нового российского мотоцикла: фото новинки

Концерн «Калашников» презентовал новый электромотоцикл Иж-Эндуро с коляской

АО «Концерн «Калашников» впервые продемонстрировало новый электрический мотоцикл Иж-Эндуро с коляской, который продолжает линейку специализированной мототехники концерна.

Данная модель предназначена как для профессионального использования в силовых и спасательных структурах, так и для любителей активного отдыха и путешествий.

Мотоцикл Иж-Эндуро с коляской доступен в различных версиях: с двумя мотор-колесами мощностью 4 и 7 л. с., а также с мотором в 5,4 л. с., которую разработчики назвали идеальным сочетанием мощности и экономичности. Также предлагается версия с двигателем внутреннего сгорания на 450 куб. см.

Иж-Эндуро

В зависимости от выбранной конфигурации скорость мотоцикла может достигать 100-150 км/ч, а коляска подходит для перевозки различных грузов и может быть адаптирована под специальные задачи. Также возможно установить прицеп.

Вес устройства составляет 220 кг, а запас хода, в зависимости от модификации и условий эксплуатации, достигает до 100 км.

