Смогут ли россияне купить мотоциклы от Aurus
В Aurus рассказали, можно ли купить мотоциклы Merlon
Артем Юсупов, коммерческий директор компании Aurus, сообщил о возможности приобретения мотоциклов Merlon.
Эта модель электрических мотоциклов была впервые продемонстрирована в составе кортежа Президента России на инаугурации в мае 2024 года.
Мотоциклы были разработаны НАМИ по заказу Гаража особого назначения ФСО России.
Юсупов отметил, что компания готова обсуждать и принимать заказы от любителей такой техники уже сейчас.
Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.
Источник: «Российская газета»
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
09.12.2025
