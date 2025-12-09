#
9 декабря
9 декабря
9 декабря
Смогут ли россияне купить мотоциклы от Aurus

В Aurus рассказали, можно ли купить мотоциклы Merlon

Артем Юсупов, коммерческий директор компании Aurus, сообщил о возможности приобретения мотоциклов Merlon.

Эта модель электрических мотоциклов была впервые продемонстрирована в составе кортежа Президента России на инаугурации в мае 2024 года.

Мотоциклы были разработаны НАМИ по заказу Гаража особого назначения ФСО России.

Юсупов отметил, что компания готова обсуждать и принимать заказы от любителей такой техники уже сейчас.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
09.12.2025 
