Как ЗИЛ и Maybach: появилась новая версия Aurus Senat

Обновленный лимузин Aurus Senat сфотографировали на днях на столичных улицах.

Отметим, что дело тут не столько в рестайлинге, недавно уже «засветившемся» на Сенате в кузове седан, а скорее, в гораздо более глобальной переработке кузова – в профиль лимузин теперь выглядит совершенно иначе. У боковин кузова больше нет вставки в центре – лишь центральная стойка (стойка B), передняя и задняя двери стали длиннее, а за задней дверью, в стойке С появилось треугольное окно.

Впервые информация о таких машинах просочилась в СМИ в июне 2025 года. Тогда источник отмечал, что та же разновидность кузова применена, например на лимузинах Maybach S580 и ЗИЛ-41047. Передняя и задняя двери у нового Сената будут оригинальными, а заимствованными с прежней версии будут передние крылья, капот, крышка багажника и несущие элементы. Официально об обновлении лимузина разработчик ФГУП «НАМИ» не сообщал.

