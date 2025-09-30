#
В России разработали самый мощный водородный автомобиль в мире

На выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» состоялся дебют нового NAMI Hydrogen

Люксовый седан Aurus Senat стал самым мощным водородным автомобилем на планете. На выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» состоялся дебют нового NAMI Hydrogen – это первый в истории автомобиль класса «люкс», работающий на водородных топливных элементах.

Седан NAMI Hydrogen был разработан в НАМИ, ведущем научно-инжиниринговом центре транспортной отрасли России. Электричество для зарядки батареи производится через реакцию кислорода с водородом. В процессе взаимодействия водорода выделяются электроны, которые затем соединяются с кислородом для получения энергии, оставляя только пар в качестве побочного продукта. Таким образом, автомобиль не выбрасывает никаких загрязняющих веществ, производя лишь водяной пар.

По словам представителя НАМИ, показанный в Минске автомобиль является прототипом и частным вариантом электромобиля, движущей силой которого служат электромоторы. Два двигателя установлены на задней оси, а один – на передней.

«По сути, это электромобиль с генерацией электричества на борту... <...> Это уже наш четвертый прототип. Какая, собственно, у него задача это развитие компетенций НАМИ и в целом российского автопрома и поиск, скажем так, альтернативных вариантов традиционным электромобилям и гибридам», пояснил Михаил Кондратьев.

О начале серийного производства NAMI Hydrogen пока говорить рано. Как уточнил представитель инжинирингового центра, разработка всё еще является прототипом, и для серийного производства необходимо изменить законодательство РФ, а также создать инфраструктуру для водородных заправок.

«Развитие инфраструктуры это в первую очередь. Соответственно, тогда же можно будет говорить и о "серии, подчеркнул Михаил Кондратьев.

Что касается характеристик NAMI Hydrogen, то дальность хода с использованием резервной батареи (при этом автомобиль вмещает до 8 кг водорода) составляет около 600 км, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. Полный привод и электросистему обеспечивает водородный генератор мощностью 110 кВт. Емкость батареи достигает 100 кВт·ч, а общая мощность трех электродвигателей составляет 750 кВт, что эквивалентно 1020 лошадиным силам. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Количество просмотров 16
30.09.2025 
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
