Представлен новый российский мотоцикл: подробности

В РФ «Калашников» презентовал новый мотоцикл «Иж-Эндуро» с прицепом

Концерн «Калашников» представил обновленную модель мотоцикла «Иж-Эндуро», оборудованного прицепом. Проект был реализован по инициативе специалистов центра прототипирования с учетом потребностей потенциальных пользователей.

Этот мотоцикл предназначен для малошумного и маневренного передвижения силовых структур, подразделений МЧС, работников рекреационных зон, аэродромов и природоохранных организаций.

При разработке нового транспортного средства были учтены требования для работы в трудных климатических условиях. «Иж-Эндуро» оснащён усиленными креплениями, простым механизмом фиксации прицепа и удобным механизмом для погрузки.

Мотоцикл оборудован электрической силовой установкой, позволяющей развивать скорость до 100 км/ч с запасом хода до 100 км, в зависимости от условий эксплуатации и нагрузки.

Вес мотоцикла составляет 100 кг, а грузоподъемность прицепа достигает 200 кг. Размеры прицепа: 1815 × 955 × 405 мм. Первая партия новой техники готовится к испытаниям, по результатам которых планируется дальнейшее улучшение конструктивных решений.

Иж-Эндуро

