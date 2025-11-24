Представлен обновленный российский мотоцикл: сроки выхода и цены
Компания «МотоЗавод Русь» анонсировала обновленную модель электрического мотоцикла под названием «Арктур».
Согласно информации от производителя, данный мотоцикл полностью разработан на российской инженерной базе и предназначен для мелкосерийного производства.
Максимальная скорость модели составляет 140 км/ч, а запас хода равен 150 км. Пиковая мощность мотоцикла достигает 30 кВт, что соответствует 41 л.с.
В его конструкции применена аккумуляторная система, основанная на литий-железо-фосфатных ячейках (LiFePO₄), которые отличаются высокой термостабильностью и продолжительным сроком службы.
Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) ожидается к началу мотосезона 2026 года. Весной запланирована закрытая презентация серийной версии для представителей отрасли и СМИ. Цена Арктура составит 1 млн рублей, пишет «Российская газета».
