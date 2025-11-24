Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электромотоцикл «Арктур»
24 ноября
Представлен обновленный российский мотоцикл: сроки выхода и цены
Мотозавод «Русь» презентовал рестайлинговый...
Иномарка за 500 тысяч рублей — рассказываем, стоит ли связываться
24 ноября
Иномарка за 500 тысяч рублей — рассказываем, стоит ли связываться
«За рулем» рассказал, как выбрать надежный...
Lada Iskra vs. Lada Vesta
24 ноября
Основные отличия Искры от Весты: три оригинальных решения
АВТОВАЗ рассказал, чем Lada Iskra отличается от...

Представлен обновленный российский мотоцикл: сроки выхода и цены

Мотозавод «Русь» презентовал рестайлинговый электромотоцикл «Арктур»

Компания «МотоЗавод Русь» анонсировала обновленную модель электрического мотоцикла под названием «Арктур».

Рекомендуем
Популярный европейский кроссовер из Казахстана: за что 5 миллионов?

Согласно информации от производителя, данный мотоцикл полностью разработан на российской инженерной базе и предназначен для мелкосерийного производства.

Максимальная скорость модели составляет 140 км/ч, а запас хода равен 150 км. Пиковая мощность мотоцикла достигает 30 кВт, что соответствует 41 л.с.

В его конструкции применена аккумуляторная система, основанная на литий-железо-фосфатных ячейках (LiFePO₄), которые отличаются высокой термостабильностью и продолжительным сроком службы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) ожидается к началу мотосезона 2026 года. Весной запланирована закрытая презентация серийной версии для представителей отрасли и СМИ. Цена Арктура составит 1 млн рублей, пишет «Российская газета».

Электромотоцикл «Арктур»
Электромотоцикл «Арктур»
Электромотоцикл «Арктур»
Электромотоцикл «Арктур»
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  МотоЗавод Русь
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:МотоЗавод Русь
24.11.2025 
Фото:МотоЗавод Русь
Поделиться:
Оцените материал:
0