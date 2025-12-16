#
70-летний ГАЗ-12 ЗИМ в идеальном состоянии выставили на продажу: известна цена
В России резко подскочили продажи машин этой марки
Куда уходят деньги автовладельцев? Названа главная статья расходов в 2025 году
Информационные табло хотят сделать главнее знаков

«Ъ»: в ПДД закрепят приоритет электронных дорожных знаков над стационарными

Российское правительство поручило Министерству транспорта, Росавтодору и МВД разработать изменения в правила дорожного движения.

Одним из предложений является установка приоритета электронных дорожных знаков и табло перед стационарными.

Также обсуждается внедрение минимально допустимой дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах и единых правил для определения скоростного режима на автотрассах.

Водителей хотят обязать следовать указаниям электронных знаков и табло отображения информации (ТОИ), на которых часто указывается ограничение скорости, зависящее от погодных условий. Запланировано зафиксировать в Правилах, что данные с ТОИ будут иметь больший вес, чем стационарные знаки – к примеру, если на табло в дождь указано 60 км/ч, а на знаке 90 км/ч.

На данный момент в Правилах отсутствует прямая норма, обязывающая водителей придерживаться указаний на табло, поскольку камеры не связаны с ТОИ. Поэтому штрафы за такие нарушения не назначаются.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

Источник:  Коммерсант
Ушакова Ирина
Фото:freepik / pvproductions
16.12.2025 
