Информационные табло хотят сделать главнее знаков

«Ъ»: в ПДД закрепят приоритет электронных дорожных знаков над стационарными

Российское правительство поручило Министерству транспорта, Росавтодору и МВД разработать изменения в правила дорожного движения.

Одним из предложений является установка приоритета электронных дорожных знаков и табло перед стационарными.

Также обсуждается внедрение минимально допустимой дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах и единых правил для определения скоростного режима на автотрассах.

Водителей хотят обязать следовать указаниям электронных знаков и табло отображения информации (ТОИ), на которых часто указывается ограничение скорости, зависящее от погодных условий. Запланировано зафиксировать в Правилах, что данные с ТОИ будут иметь больший вес, чем стационарные знаки – к примеру, если на табло в дождь указано 60 км/ч, а на знаке 90 км/ч.

На данный момент в Правилах отсутствует прямая норма, обязывающая водителей придерживаться указаний на табло, поскольку камеры не связаны с ТОИ. Поэтому штрафы за такие нарушения не назначаются.

